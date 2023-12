Hamas também na Síria, nova linha sobre ataques a Israel em reunião secreta

a’Expansão dos ataques contra Israel a partir da Síria. Isto é o que foi decidido Uma reunião secreta entre líderes do HamasEntre eles estão Saleh Al-Arouri e Khaled Meshal. O que aconteceu na semana passada em Türkiye. Isto foi relatado pelo site do canal israelense Kan, citando fontes palestinas familiarizadas com os detalhes da reunião.

A emissora confirma isso O Hamas pode contar com um ramo militar não só no Líbano, mas também na Síria. Este último será composto por dezenas de milicianos, a maioria dos quais ficará estacionado em campos de refugiados nos arredores de Damasco, mas também no sul do país, nas regiões de Quneitra e Daraa.

Depois de uma indiscrição que ele teve ontem à noite Quatro mísseis foram lançados da Síria em direção às Colinas de GolãO site Ynet informou que um deles caiu em área desabitada e três caíram em território sírio. As IDF responderam atirando na origem dos ataques.

Descobrindo o maior túnel do Hamas

Entretanto, o que é considerado o maior túnel do Hamas foi descoberto perto da passagem de Erez, entre Israel e Gaza. O anúncio foi feito pelo exército israelita, sob o qual o sistema de túneis subterrâneos se estende por 4 quilómetros, com uma entrada a apenas 400 metros da passagem de Erez, que os habitantes de Gaza utilizam diariamente para entrar em Israel para trabalho ou tratamento médico. O sistema foi desenhado por Muhammad al-Sinwar, irmão do líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya al-Sinwar, e comandante da Brigada Khan Yunis.

Adiamento da votação da resolução de cessar-fogo das Nações Unidas

Consequentemente, foi adiada a votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a resolução elaborada pelos Emirados Árabes Unidos para um cessar-fogo e a entrada de ajuda na Faixa de Gaza. O jornal The Guardian noticiou isso, explicando que o adiamento está relacionado com a necessidade de reformular o texto do projeto para responder às objeções dos Estados Unidos e evitar o uso de um novo veto. Esperava-se que a votação ocorresse nas próximas horas, mas os Estados Unidos anunciaram que não poderiam apoiar a indicação de cessação das hostilidades, embora pudessem aceitar a suspensão das hostilidades.