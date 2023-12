A cidade recorreu ao calendário do advento: que espetáculo

Todos os anos uma aldeia austríaca transforma-se num grande calendário de Natal, uma contagem decrescente que nos prepara para o Natal.

para dezembro A praça central desta pitoresca cidade é transformada em praça O lugar mágico. Está localizado na região austríaca Terra de Insbruck Caracteriza-se não só pelas suas maravilhosas paisagens, mas também pela presença de balneários e Spas.

Mas no último mês do ano a contagem regressiva Para o Santo Natal, e Vila Torna-se um enorme calendário pré-natalino ao ar livre. o Casas medievais Do centro acende Luzes infinitas Informe também data Cada dia é como um calendário.

Desta forma eles marcam tempo O que falta para alcançar 25 de dezembro. Para quem gosta de decoração eAtmosfera de Natal No geral, este lugar é perfeito. Ele definitivamente faz parte daqueles Viagens Isso permite que você viva como um Conto de Inverno.

Salão no TirolAssim dá sentimentos tradição E a história, dada a ele Origens muito velho. Ainda um Um lugar especial E maravilhoso, então férias Eles adicionam mais magia ao contexto. Mil de Turistas Eles visitam todos os anos.

Vale a pena admirar o calendário do Advento, assim como o lindo mercado de Natal

Eles vêm de todo o mundo. Além de passeio a pé, Muitos deles também podem ser feitos atividade o lado de fora. A tudo isso acrescentamos também um ótimo E um histórico mercado de Natal.

Este é na verdade um dos as razões demais as pessoas Eles se mudam para diferentes cidades, capitais ou países. entre Ruas estreitas O salão foi encontrado Escritórios Venda itens de Natal e abra caixas do Advento na cidade.

Desde o primeiro de dezembro eu Moradores Eles acenderam as luzes para revelar a bruxa calendário É um evento verdadeiramente imperdível. a Encontro Que se renova ano após ano. para’Evento austríaco Acontece na arena Ober Stadtplatz.

Aqui as horas são exibidas em Edifícios quase áreas. Calendário deChegando Realmente muito especial. É definitivamente um dos Letra ou símbolo Mais enraizado que o Natal, porque importa dias Desaparecido nessa data.

O início varia entre 27 de novembro E a 3 de dezembromuitos começos Primeiramente Do mês, outros em vez de Primeiro domingo Advento, final de novembro. Essa propagação, inicialmente, em Alemanhapor volta de 1920.

Calendário do Advento, símbolo de partilha do espírito natalício

Eles foram produzidos em Cartão Equipado com 24 janelas contendo divindades Chocolate Envolto em folhas com as razões Natal. A partir desse momento, eles começaram a fazer isso Espalhar Mais e mais o tempo todo Europa Depois também nos Estados Unidos.

o Presentes Que são colocados dentro de diferentes Containers Pode até ser simbólico, mas é o que realmente importa Envolvido O espírito mais autêntico Natal. A concepção mais tradicional neveA cabana e Menino Jesus.