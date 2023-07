De qual animal vem a mortadela? Parece óbvio mas não é nada disso

Você está pronto para descobrir de onde vem a mortadela animal, o famoso e delicioso salame italiano? Embora possa parecer uma pergunta trivial, as origens do produto IGP remontam a muitos anos. Vamos descobrir juntos.

Neste artigo vamos explorar juntos a história e a antiga receita da mortadela, bem como seu consumo na Itália e no mundo. Prepare-se para mergulhar na cultura gastronômica italiana E revele os segredos de um dos alimentos mais apreciados do mundo.

A mortadela é sem dúvida uma delas Os produtos gastronômicos mais famosos e apreciados na Itália e no mundo. Seu sabor único e textura macia o tornam um bacon versátil. Que pode ser apreciado sozinho ou usado como ingrediente em receitas de todos os tipos. Na Itália vem a mortadela É consumido no café da manhã, almoço ou jantarAcompanhado de pão fresco ou usado como base para deliciosos sanduíches recheados. É frequentemente servido com outros produtos típicos do nosso país, como presunto cru ou cozido e queijo.

Mas não só na Itália você pode saborear mortadela, este salame Também conquistou os gostos mundiais Está espalhado em muitos países do mundo. Na Europa, por exemplo, é muito popular na Holanda onde é chamado de “PotterhamworthsR”. Enquanto na Alemanha leva o nome de “mortadela” como em nosso país.

Nos Estados Unidos, isso costuma acontecer Considerado uma variante do Frankfurter. Mas é uma forma diferente, com pedaços visíveis de gordura adicionados no interior.

Então podemos dizer com certeza que mortadela é sempre bom. Mas vamos saber de qual animal surgiu a mortadela?

origem da mortadela

mortadela É um produto IGP italiano Que são apreciados em todo o mundo por sua bondade e versatilidade. Mas de onde vem essa deliciosa salsicha? As origens da mortadela remontam à época romana, quando as salsichas eram conhecidas como “mortadela”.VarsomagroFoi uma preparação para À base de carne mista, especiarias e frutos secosFinamente moído e recheado em tripas naturais de javali.

Ao longo dos séculos, a receita da mortadela evoluiu. Durante o Renascimento, eles foram adicionados Ingredientes frescos como pistache e trufas. Já no século XVIII o torresmo começou a ser utilizado para melhorar a textura da massa. Mas isso foi apenas no século XIX A mortadela assumiu sua forma atual. Graças à invenção da máquina picadora, foi possível obter uma mistura homogênea e cremosa. Desde os anos sessenta depois dissoGraças ao desenvolvimento de modernas tecnologias alimentares, houve mais melhorias na produção deste delicioso salame.

As origens da mortadela são muito antigas, apesar das muitas mudanças que sua receita sofreu ao longo dos últimos séculos. Talvez por isso mesmo seu sabor permaneça inalterado hoje e seja reconhecível em todos os lugares.

De qual animal vem a mortadela?

Este produto italiano. Ele é amado em todo o mundo. Mas de que animal veio? A resposta pode surpreender a muitos, a carne utilizada no preparo da mortadela Não vem só da carne de porcocomo pode parecer à primeira vista.

De fato, tradicionalmente a mortadela Foi preparado com uma mistura de carne de porco e vaca. Esta receita milenar prevê o uso de pedaços de carne menos nobres, que são moídos juntos Com especiarias e ervas aromáticas. Tudo isso até obter uma mistura homogênea.

Hoje, os produtores usam principalmente carne suína cuidadosamente selecionada e monitorada, sem abandonar completamente essa mistura Com outros tipos de carne, frango e vitela. No entanto, o resultado final permanece sempre o mesmo. Uma almôndega perfumada e saborosa envolta em uma pele branca característica.

O trabalho de carne para produzir este produto requer muita experiência e profissionalismo. O que é essencial Saiba como comer os temperos certos Para garantir o sabor típico da mortadela. Só assim é possível obter um produto de excelência que satisfaça os paladares mais exigentes.

A velha receita de mortadela

A antiga receita de mortadela tem sido um segredo de família italiano bem guardado por gerações. Esta é uma iguaria com um sabor único Tem raízes que remontam a séculosQuando os antigos romanos preparavam uma espécie de salame chamado “mirtatatum recheadoCom presunto e murta.

Com o tempo, a receita foi aperfeiçoada e enriquecida com especiarias Como pimenta preta, coentro e noz-moscada. A sua mistura perfeitamente equilibrada confere à mortadela o aroma forte e distinto que todos conhecemos. Mas a arte do preparo não para por aí. Cada fabricante tem seus próprios segredos Para obter a melhor qualidade possível. Alguns usam apenas carne selecionada dos melhores cortes de carne de porco, enquanto outros adicionam vinho fino ou pistache para criar variações mais saborosas.

De qualquer forma, a tradição diz que a mortadela é cozida em panelas especiais em água quente por várias horas até atingir uma consistência macia e suculenta no ponto certo. Esta é a única maneira de apreciar o sabor autêntico da mortadela IGP italiana.

A receita milenar deste produto italiano é transmitida de geração em geração e é um símbolo de excelência culinária em nosso país.