No ar, Mezze faz avalanche contra a oposição: “Porque o governo vai continuar”

Em Enda, programa jornalístico de profundidade do La7, conduzido por Luca Tellesi e Mariana Abril, o governo de Meloni vira tema de discussão. Em particular, o tema da discussão é dedicado a si, o cartão apresentado pelo primeiro-ministro e cuja criação visa apoiar as famílias carenciadas na aquisição de bens de primeira necessidade. Se Annalisa Cuzucrea e Giovanni Flores atacam a maioria, Mauro Mazza quis esclarecer e prever um “longo horizonte político” para o líder da Irmandade da Itália.

As frentes nas quais a primeira-ministra Giorgia Meloni deve manter sua atenção estão crescendo. No entanto, segundo sondagens recentes, a força política liderada pelo primeiro-ministro confirma-se em primeiro lugar na escala de preferências dos italianos. Respondendo a Annalisa Cuzzocrea, vice-diretora do jornal La Stampa, e a Giovanni Floris, apresentador do Dimartedì, que tentou em vão desmentir os dados que apareciam sobre as festas, Mauro Mazza sentiu a necessidade de avaliar o trabalho de Giorgia Meloni. O ex-diretor do Rai News explicou aos seus interlocutores e telespectadores do La7 qual será o destino do atual governo. “Acho que o horizonte político de Meloni é longo e, portanto, há muito tempo para resolver esses obstáculos também”, começou Mezze.

Em seguida, o jornalista destacou a falta de propostas válidas para a oposição: “Melloni tem um longo horizonte pela frente porque de fato há um conflito na oposição. Vou contar mais depois do alvoroço dessas semanas e estou com certeza haverá alguma mudança depois de receber os ataques”, disse Mezze. E haverá justamente porque o horizonte legislativo é longo.”