O prognosticador pós-terremoto da ‘Grande falha de reinicialização’ do governo holandês

Obviamente, há uma notícia que ninguém notou em todos os grandes meios de comunicação. Vamos falar sobre o fato de que o Governo muito liberal Marc Ruty sofre acidente na Holanda. É possível que um falcão europeu que sempre preferiu o rigor ao gasto público não goze do poder que desfrutou nos últimos anos, depois de ter chefiado o governo de seu país por até 4 executivos. o eleições Será realizada no outono e lá um movimento De baixo parece criar raízes em agricultores. o Movimento dos Agricultores Civiscomo é chamado o sujeito político, é marcado por Defender os interesses dos agricultores e moradores rurais. John Farges Relembre a notícia:

“Eu queria acrescentar duas notícias: Em relação à situação holandesa, o governo rota Caiu há alguns dias e está recebendo um sinal muito importante. Além do mais recente eleiçõesa festa dada pelos agricultores resulta em holandês o primeiro lado. Olha, as coisas não são ditas, mas tudo muda. Acobertado, é claro, o antigo regime fará um esforço para mantê-lo assim até seus últimos dias, mas já sabe que na realidade é Grande reinicialização Eu falhei. As pessoas estão acordando mais rápido do que pensavam e estão lutando, não sendo resilientes. Portanto, tente ter uma visão mais brilhante, porque por trás da escuridão que já se formou, existe Responder É uma resposta das crianças. o agricultores Eles mesmos, que serão os últimos, se quiserem, que permanecem leves e corajosos. este é o caminho“.