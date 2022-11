Ucrânia Rússia, notícias de guerra hoje | As Nações Unidas estão investigando a morte de 10 soldados russos na Ucrânia. Zelensky: “Eu disse não a uma trégua curta.”

A partir de Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro, Paolo Fauci e redação online

Boletim do sábado, 19 de novembro, ao vivo | O presidente ucraniano disse: «A Rússia propõe uma curta trégua para se reagrupar, mas será pior. eu recusei

• A guerra na Ucrânia chegou ao seu 267º dia.

• O Ministério Russo acusou soldados em Kyiv de executar mais de 10 soldados russos.

• Nesse sentido, as Nações Unidas anunciaram o exame de vídeos O que mostraria a implementação resumida.

• Apesar do apoio do presidente bielorrusso Lukashenko a Putin, segundo seus oponentes Svetlana Tikhanovskaya Seu povo não concorda em lutar contra a Ucrânia.

12:22 – Exercício da frota russa no Mar Báltico Hoje, o porta-voz da Marinha Russa anunciou que exercícios em larga escala estão no horizonte para a Frota Russa do Báltico, estacionada em Kaliningrado. “Durante o período do exercício de inverno, várias manobras de grande escala em vários níveis envolverão unidades terrestres mecanizadas de atiradores no Mar Báltico”, explicou. Desde 2016, a Frota do Báltico possui uma unidade militar expandida.

12h17 – Kyiv planeja libertar a Crimeia “até dezembro” Apesar do bombardeio maciço de alvos civis, a Ucrânia continua otimista sobre a continuação do conflito. O vice-ministro da Defesa, Volodymyr Gavrilov, chegou a dizer que “a Crimeia pode ser libertada até dezembro”. Comentando sobre as perspectivas de negociações de paz com o Kremlin, o vice-chefe do Ministério da Defesa disse que elas ocorrerão somente depois que a Rússia deixar completamente o território da Ucrânia, incluindo o território da Crimeia e partes do leste do país.

11:17 – GB, emissão recorde de dívida russa para apoiar os custos de defesa “Em 16 de novembro de 2022, a Rússia realizou sua maior emissão de dívida em um único dia, levantando o equivalente a US$ 13,6 bilhões.” Escrito pela inteligência britânica confirmando que «A emissão de dívida é um mecanismo fundamental para apoiar os gastos com defesaque aumentou significativamente após a invasão da Ucrânia ». Os gastos russos declarados em ‘defesa nacional’ – o Ministério da Defesa em Londres em seu relatório diário no Twitter – devem ser de cerca de 5 trilhões de rublos (US$ 84 bilhões) para 2023, um aumento de mais de 40% em comparação com o orçamento inicial para 2023. Anunciado em 2021 .

11h14 – “420 soldados russos mortos em um dia” A Rússia perdeu 420 homens no último dia, elevando o número de baixas russas para 83.880 desde o dia do ataque de Moscou à Ucrânia, em 24 de fevereiro. O anúncio foi feito no boletim diário do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, que acaba de ser publicado no Facebook, que publica números que não podem ser verificados de forma independente. De acordo com o relato dos militares ucranianos, Até agora, as perdas russas seriam de cerca de 83.880 homens, 2.885 tanques de batalha, 5.815 veículos blindados, 1.867 sistemas de artilharia, 393 lançadores de foguetes múltiplos, 209 sistemas de defesa antiaérea. De acordo com o boletim, que indica que os dados estão sendo atualizados devido aos violentos combates, as forças russas também perderam 278 aeronaves, 261 helicópteros, 4.368 veículos, 16 unidades navais e 1.536 drones. READ Holanda, um boom de infecções: aumento de 500% em uma semana. Recorde de propagação do vírus: o índice Rt subiu para 2,17

08h56 – “Seis ataques rejeitados em Donetsk” O inimigo continua a atacar infraestruturas críticas e casas de civis, violando o direito humanitário internacional e as leis e costumes da guerra. Eles foram atingidos por uma infraestrutura de mísseis civis em Zaporizhia ». O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia escreveu no Facebook, acrescentando que as forças armadas em Kyiv repeliram com sucesso seis ataques dos russos em Donetsk, e a Força Aérea Ucraniana realizou sete ataques em áreas onde militares russos estavam concentrados. “Os russos estão concentrando seus esforços em limitar as ações das forças de defesa em certas direções e, ao mesmo tempo, conduzir ações ofensivas nas direções de Bakhmut, Avdeev e Novopavlev”, escreveu o Estado-Maior. As forças armadas ucranianas repeliram os ataques dos ocupantes russos nas regiões de Belogorievka, Zelenopil, Klyshchevka, Pervomaisky, Vodyany e Novomikylevka da região de Donetsk. “Os danos causados ​​pelo fogo foram confirmados na área onde os russos estão concentrados no assentamento de Mikhaylivka, no distrito de Skadovsky. As perdas humanas totalizaram 40 mortos e 70 feridos. Eles foram transferidos para hospitais no território temporariamente ocupado da República da Crimeia ”, relata o Estado-Maior.

05:18 – Embaixador da Rússia nos Estados Unidos: Ucrânia quer conflito entre a OTAN e Moscou “A Ucrânia está tentando provocar um conflito militar direto entre a Rússia e a OTAN”: foi o que disse o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov. “As autoridades ucranianas não estão apenas implorando a Washington por mais assistência militar, mas também estão tentando provocar um confronto militar direto entre a Federação Russa e a OTAN”, disse Antonov em entrevista à revista americana Newsweek. Comente Acidente com foguete na terça-feira na Polôniaque mataram cidadãos poloneses, Antonov disse que o caso “continua causando grande repercussão nos Estados Unidos. As autoridades americanas, a mídia e organizações não-governamentais continuam a expressar o slogan “A Rússia é responsável por tudo”. este método em qualquer situação difícil, mesmo quando os Estados Unidos reconhecem publicamente o fato de que Kyiv é responsável pela morte de civis poloneses”. Segundo o embaixador, as “tentativas ridículas” de culpar a Rússia pelo incidente do míssil “servirão apenas para provocar o regime de Kyiv, que já se sente permissivo”. READ Macron: "Não haverá paz se o objetivo é esmagar a Rússia." Schultz: "Você tem que falar com Moscou." Putin: "Kyiv está na UE? Não somos contra, não é uma aliança militar" - Direto

05:17 – Mísseis russos sobre Zaporizhia, vasculhando os escombros em busca dos desaparecidos A cidade de Zaporizhia foi atingida por um ataque de míssil na noite de sexta-feira que danificou pelo menos uma infraestrutura industrial, entre os escombros dos quais pessoas podem ter ficado presas. A informação foi do prefeito da cidade, Anatoly Korteev. Terroristas sarcásticos de Putin mais uma vez atacaram brutalmente Zaporizhia à noite. Mísseis inimigos atingiram uma instalação industrial. E um incêndio começou depois que o inimigo atacou.” As pessoas que poderiam estar presas seriam funcionários que estavam trabalhando no momento do ataque. “Talvez haja pessoas sob os escombros no momento”, disse Kurtev. aos capangas do Kremlin ,” ele adiciona.

05h17 – Relatórios de Yale, 100 ucranianos detidos por russos estão desaparecidos em Kherson A maioria dos ucranianos foi presa e depois desapareceu em Kherson durante a ocupação russa. É o que emergiu de um estudo realizado pela Universidade Americana de Yale, que acaba de ser publicado. O Conflict Monitor, um grupo de pesquisa do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Yale com o apoio do Departamento de Estado dos EUA, documentou 226 casos de detenção extrajudicial e desaparecimentos forçados em Kherson. O relatório afirma que metade dos detidos “não parece ter sido libertada”, enfatizando que seu destino ainda é desconhecido após a retirada das forças russas de Kherson em 11 de novembro. Um quarto das 226 pessoas envolvidas foram supostamente torturadas e quatro morreram sob custódia ou pouco tempo depois. Segundo o estudo, a maioria desses atos foi cometida pelo exército russo e pelos serviços de segurança russos (FSB). Os presos e desaparecidos são em sua maioria homens em idade militar, incluindo funcionários públicos, membros da sociedade civil, professores, policiais e jornalistas.

05h02 – Veja como a Rússia e o Irã estão contornando as sanções (por Federico Rampini) Atrás coaxar afiliado Chefe do Estado-Maior dos EUA sobre a guerra na Ucrânia Há uma observação: as sanções econômicas não são herméticas; O Pentágono não tem ilusões sobre seu efeito debilitante em seus arsenais Presidente russo Vladimir Putin. Isso não significa interrogatório As mesmas penalidadesque permanecem indispensávelMas leva a uma avaliação realista dos resultados. descobri-lo Rússia lança drones iranianos feitos de componentes americanos e japoneses sobre a Ucrânia – Dois países impõem sanções à Rússia e ao Irã – um lembrete da realidade. quando a geração Mark Milley, Estado-Maior ConjuntoE a Ele levantou o espectro de uma guerra prolongada por anos – e pediu negociações – Ele estava pensando nisso também. READ Fukushima, Tóquio luz verde para liberar água poluída no mar - Ultima Ora Leia a análise completa aqui

05h01 – Ucrânia, 10 milhões de pessoas sem eletricidade (Por Lorenzo Cremonesi, postado em Kyiv) Mais de 10 milhões de ucranianos estão sem eletricidade, denunciou ontem à noite Volodymyr Zelensky. Um número colossal, especialmente se levarmos em conta que pelo menos seis dos quarenta milhões de habitantes são refugiados no exterior. Ontem, seu primeiro-ministro, Denis Shmyhal, acrescentou que “quase cinquenta por cento da rede elétrica nacional foi danificada ou destruída pelo recente bombardeio russo.». Assim, um 270 dias após o início da invasão militar Procurado por Putin, o país enfrenta a ameaça de um corte de energia, cujas consequências são agravadas pelas baixas temperaturas. Há dois dias, a primeira neve também caiu nas regiões centro-sul: Em muitas residências particulares e em vários escritórios da administração pública, não há eletricidade nem aquecimento, e a rede telefônica e a Internet funcionam de forma intermitente; A falta de energia impede o funcionamento de estações elevatórias que asseguram o escoamento da água potável e a filtração dos esgotos. Kyiv pede o apoio da comunidade internacional, enquanto o Ministério da Defesa de Moscou acusa a Ucrânia de “crimes de guerra”, citando um vídeo (ainda não verificado) no qual dezenas de soldados russos são brutalmente baleados. em Donbass.

05:00 – Zelensky: A Rússia quer uma trégua curta, mas será pior O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está buscando um “curto armistício” com a Ucrânia, mas foi uma proposta que ele rejeitou porque permitiria que as forças de Moscou se reagrupassem. Os dados contidos em um vídeo pré-gravado do Halifax International Security Forum. “Agora a Rússia está procurando uma trégua curta, uma trégua para restaurar sua força”, disse Zelensky. Alguns podem chamar isso de fim da guerra. Mas tal ultimato apenas agravará a situação. Ele continuou que concessões imorais só trariam mais sangue, acrescentando que a “paz sincera” só poderia ser alcançada por meio da “destruição completa da agressão russa”.

04:53 – A ONU está examinando vídeos de prisioneiros russos mortos na Ucrânia O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR) está examinando um vídeo de prisioneiros russos mortos na Ucrânia. A informação é de Marta Hurtado, porta-voz do escritório da ONU. “Estamos cientes dos vídeos e os estamos investigando. As alegações de execução sumária devem ser investigadas imediata, completa e efetivamente, e todos os perpetradores devem ser responsabilizados”, disse Hurtado, segundo a Reuters em seu site.