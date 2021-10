PIB da China, então Xi Jinping fez a economia desacelerar – Corriere.it

do nosso repórter

PEQUIM – A desaceleração relatada, porém mais pronunciada do que o esperado, é a desaceleração da economia chinesa. No terceiro trimestre, cresceu 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, Menos do que os concorrentes ocidentais que estava assistindo de longe. Em comparação com o período do segundo trimestre de 2021 Entre julho e setembro apresentou evolução mínima: + 0,2%.

Expansão esperada ultrapassa 6% Nos primeiros seis meses de 2021, a economia chinesa cresceu 12,7% em relação ao mesmo período de 2020, Quando o bloqueio para conter a epidemia impediu a produção e as atividades comerciais. euO primeiro trimestre de 2021 bateu recorde histórico de + 18,3%, o segundo caiu para 7,9%. Agora, mais perda de impulso. Sabiamente, o partido estadual definiu este ano expansão de mais de 6%, que deve ser alcançado. Mas a desaceleração na segunda maior economia do mundo abre um novo cenário, enquanto Xi Jinping se prepara para o Congresso do outono de 2022, que supostamente lhe dará mais cinco anos no cargo. Xi lançou um desafio arriscado, prometeu a prosperidade comum do povo chinês e reduziu o capitalismo anárquico.. O porta-voz do National Bureau of Statistics Fu Lingwei explicou os modestos 4,9% (para a Alfândega de Pequim): Riscos e desafios domésticos e internacionais aumentaram no terceiro trimestre, com a epidemia continuando e a recuperação global ainda fraca. O responsável apontou ainda elementos positivos, como Taxa de desemprego cai de 5,1 para 4,9%Graças à recuperação de serviços que proporcionaram oportunidades especiais de trabalho para os mais jovens. Há muito PIB para a China hoje.



Três fatores explicam essa desaceleração: A crise imobiliária 1) As torneiras de crédito se fecharam para a gigante imobiliária Evergrande, que a acumulou Mais de US $ 300 bilhões em dívidas, Xi Jinping acabou com o modelo que enchia a China de prédios ao ampliar o crescimento. E na semana passada o banco central falou pela primeira vez sobre esse sofrimento, argumentando que pode ser controlado. Mas o caso de Evergrande não é um caso isolado: 14 das 30 maiores empresas de construção da República Popular da China romperam pelo menos uma das três linhas vermelhas contra a dívida do sistema que as autoridades introduziram no ano passado que estourou a bolha. O setor imobiliário constitui 29 por cento do PIB, levando em consideração as indústrias e serviços relacionados, E por décadas, foi usado como um motor de crescimento: proprietários de edifícios pegaram emprestado capital de bancos estaduais para comprar terras de autoridades locais (que se financiavam com isso), venderam casas e arranha-céus através da cobrança de pré-pagamentos e repetiram o processo economicamente insustentável sem parar. para evitar o confronto, Brick bilionários começaram a manipular títulos, enganando pequenos poupadores com sua promessa de mais de 7% de juros. O resultado é uma dívida de US $ 5 trilhões (de acordo com o Banco Nomura do Japão). Casas novas, mas vazias, são suficientes para 90 milhões de moradores: os preços caíram, o que agravou os problemas de construção Incapaz de recuperar da dívida. Em setembro, as vendas caíram 36% ano a ano. Os novos canteiros de obras caíram 4,5%.

Dificuldades no fornecimento de energia 2) em setembro As luzes se apagaram em muitas cidades chinesas, Apagões Muitas fábricas fecharam as linhas de montagem, as lojas funcionaram à luz de velas e os elevadores nos arranha-céus pararam até pelo menos o terceiro andar, para economizar dinheiro. Por ordem de Xi, a China segue Mudança para o desenvolvimento verde. Meta para atingir o pico de emissões de gases de efeito estufa até 2030 Um país que depende entre 60 e 70 por cento do carvão para energia Uma promessa difícil de cumprir. Os agentes de Xi exageraram seu zelo submisso e em setembro causaram interrupções na distribuição Eletricidade em cidades e fábricas, criando outros freios nas cadeias de abastecimento de produtos industriais e componentes em todo o mundo, entre outras coisas. READ Melhores cidades do mundo para se viver: Ranking 2021

Pressão no setor de alta tecnologia 3) E então, o efeito de odefesa organizacional contra empresas privadas de alta tecnologia,De Ali Baba a Tencent e Meituan quem – qual Ela domina o comércio eletrônico, o entretenimento online, o mercado de entrega de alimentos e grandes corporações na China. Foi calculado que, ao colocar o setor de alta tecnologia sob proteção estrita, desde o lançamento do Ant, braço financeiro do Alibaba em novembro de 2020, foi O Estado Parte gastou pelo menos US $ 1 trilhão do valor de sua cota de Campeão Nacional de Inovação Isso atraiu investimentos em mercados, de Xangai a Hong Kong e Nova York. Estas são as feridas que a economia chinesa infligiu a si mesma, a mando de Xi Jinping. O presidente prometeu aproveitar a janela de oportunidade (Sentença emitida em abril) aberta devido à crise global de saúde Para fazer avançar as reformas estruturais e salvar Pequim da ameaça de colapso financeiro por dívida. É um grande compromisso: mudar do zero o modelo de crescimento que deu origem a um modelo de capitalismo de Estado, no final dos anos 1970.

prosperidade comum A nova frase-chave no pensamento de prosperidade conjunta Shi, peguei O capitalismo criou o caos, Interferindo com rendas excessivas e extravagantes. Não há manobras de estímulo para inflar o PIB no quarto trimestre. Analistas dizem que Xi parece determinado a aceitar uma desaceleração intradiária no crescimento como etiqueta de preço para a estabilidade financeira de longo prazo. Para desencorajar os riscos financeiros, pare o crescimento turbulento do capitalismo e garanta a prosperidade comum dos chineses, com efeito. Shi está fazendo uma grande aposta política: Decidi retomar o controle total da economia. A Grande Manobra, que alguns observadores chineses compararam a uma nova revolução cultural, terá um impacto no resto do mundo. Entre 2013 e 2019, a China gerou 28% do crescimento global, o dobro da participação dos Estados Unidos. Não adianta se enganar: se Pequim desacelera, o mundo também diminui. READ Matt Hancock sai, após beijar as fotos de Gina Coladangelo- Corriere.it

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”