o Os serviços de segurança do Kremlin estavam cientes da ameaça do ISIS dias antes do ataque à Prefeitura de Crocus, em Moscou. Onde pelo menos 143 pessoas morreram. É o que indicam documentos da inteligência russa obtidos por uma organização investigativa sediada no Reino Unido. de acordo com Centro de arquivos em LondresNa verdade, os documentos poderiam conter provas de que os tadjiques radicalizados pelo ISIS-K – o ramo centro-asiático do grupo terrorista – poderiam ter estado envolvidos no ataque.

O que diz o arquivo?

Como explicou a CNN, o Dossier Center é um grupo de investigação russo apoiado por Mikhail Khodorkovsky, o ex-magnata do petróleo russo exilado que se tornou crítico do Kremlin. O Centro já revelou detalhes sobre o presidente russo Vladimir Putin e o seu regime, recorrendo frequentemente a documentos e fugas de informação provenientes do governo russo.

“Poucos dias antes do ataque terrorista, membros do Conselho de Segurança receberam um aviso de que cidadãos tadjiques poderiam ser usados ​​em ataques terroristas em território russo”, dizia o último relatório do grupo publicado ontem, referindo-se à agência de segurança russa, ao mesmo tempo que sublinhava como “ mesmo antes do ataque.” Em Saffron, uma fonte próxima dos serviços secretos falou sobre o assunto ao Centro de Arquivos.

A advertência americana menosprezou Putin

Tal como os Estados Unidos já deixaram claro, embora as relações entre Washington e Moscovo estejam no nível mais baixo de todos os tempos, os Estados Unidos também alertaram a Rússia de que os combatentes do ISIS estão a planear um ataque no país.

No início de Março, a Embaixada dos EUA já tinha alertado para a crescente ameaça de ataques terroristas contra a Rússia, com a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, a dizer que os EUA partilharam esta informação com as autoridades russas com base na sua política de “dever de avisar”. Mas num discurso poucos dias antes do ataque, Putin rejeitou os avisos dos EUA como “provocativos”, dizendo que “estas acções assemelham-se à chantagem aberta e à intenção de intimidar e desestabilizar a nossa sociedade”.

Putin também sugeriu repetidamente, sem provas, que a Ucrânia ajudou a coordenar o ataque. A Ucrânia negou repetidamente qualquer ligação com o ataque.

O antigo deputado russo Ilya Ponomarev, um crítico do Kremlin no exílio, disse que as últimas provas levantam sérias questões para a liderança russa e as suas forças de segurança. “Vemos muito claramente que Vladimir Putin poderia ter respondido a muitos avisos”, disse ele à CNN.

O ISIS Khorasan assumiu a responsabilidade por um ataque mortal à embaixada russa em Cabul em 2022. No ano seguinte, de acordo com o Dossier Center, a polícia alemã prendeu várias pessoas do Tajiquistão acusadas de planear um ataque à Catedral da Colónia. Supostos membros do ISIS-K também foram presos no Quirguistão, acusados ​​de planear um ataque contra uma igreja ortodoxa. Bem, de acordo com o Dossier Center, as autoridades russas têm monitorizado todos estes relatórios e “tendo em conta os riscos” que a Rússia enfrenta. Depois, o ataque à Câmara Municipal de Crocus e as acusações contra Kiev e o Ocidente.