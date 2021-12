Ele mentiu sobre missões na China, o escândalo (e condenação) da estrela da química de Harvard – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsina

Lieber também foi acusado de espionagem. Riscos até 13 anos

do nosso repórter Washington Ele trabalhou por três anos como cientista estratégico na Universidade de Tecnologia de Wuhan, na China. Um estipêndio de $ 50.000 por mês; $ 150.000 em compensação e uma bolsa de $ 1,5 milhão para instalar um laboratório de pesquisa. Mas o professor Charles Lieber, 62 anos Ele sempre negou sua cooperação com os chineses, mentiu para investigadores do Pentágono e escondeu a verdade até em Harvard, onde chefiava o departamento de química.

Em janeiro de 2020 O Ministério da Justiça o acusou de espionagem econômica por Sin

uma. Suponha que a hipótese do crime seja inovadora. No entanto, o Tribunal Federal de Boston adotou uma abordagem jurídica mais tradicional. Na terça-feira, 21 de dezembro, a juíza Rhea Zobel considerou Lieber culpado de deturpar os fatos às autoridades governamentais e falsificar declarações de impostos, incluindo a falha no registro de receitas estrangeiras. O julgamento será emitido posteriormente. O cientista nascido na Filadélfia pode pegar até 13 anos de prisão. Mas em casos de saúde muito graves: Você tem linfoma em estágio muito avançado, diz seu advogado, Mark Mukasey. Assim, a pena pode ser muito mais leve.

O caso Lieber nasceu em 2018, quando ele era então Ministro da Justiça, Jeff Sessions,

Trumpian First Hour, a chamada China Initiative, lança um levantamento poético dos principais centros de pesquisa científica e tecnológica dos Estados Unidos. Estamos no meio de uma ofensiva política e econômica contra Pequim, iniciada por Donald Trump. No dia 6 de julho daquele ano, só para relembrar o contexto, o presidente decidiu impor pesadas tarifas sobre quase todas as importações da China. Os inspetores de sessão também se concentram em Harvard, o centro indiscutível de excelência científica com grande abertura à cooperação estrangeira.