Um “exército” de 800 imigrantes tem como alvo a Itália. Lampedusa está entrando em colapso

Era final de dezembro e isso nunca aconteceu com ele aterrissagem Nesse período foi muito severo. Nem mesmo as adversas condições climáticas marinhas impedem agora a saída das costas africanas. Estou quase terminando agora 800 imigrantes, especificamente o 788, a bordo dos navios de ONGs que pressionam a fronteira italiana para pousar na Itália. Eles reivindicam refúgio em nosso país, passando dias e dias na costa italiana em vez de ir para outros países europeus, apenas para pousar na Itália. Enquanto isso, o hot spot de Lampedusa está entrando em colapso novamente devido ao pouso independente nas últimas horas.

Tudo isso no dia em que o juiz de instrução acatou o pedido de arquivamento de posição Carola Rackete Sobre a decisão do Comandante, em julho de 2019, de entrar nas águas territoriais italianas, apesar da proibição de entrada estipulada no decreto de segurança assinado pelo então Ministro do Interior, Matteo Salvini.

Assim, as ONGs, com base na força das sentenças que, de fato, fazem de sua suposição um desperdício de papel defendendo fronteiras, continuamos a pressionar nossas instituições para que desembarquem imigrantes. Nas últimas horas, a equipe de MSF resgatou 76 migrantes de um bote de borracha, incluindo crianças. Existem agora 458 pessoas esperando para pousar em Geo barents. Existem mais 216 migrantes no navio Sea-eye4 e 114 migrantes adicionais no Ocean Viking em Sos Mediterranee.

Enquanto isso, nas últimas 20 horas, um Lampedusa 340 pessoas chegaram com pouso independente, dos quais 119 pousaram em três pequenos barcos durante a noite. O primeiro pequeno barco foi interceptado pela polícia do Mali a cinco milhas da costa de Lampedusa e era composto por migrantes do Sudão, Somália e Guiné. Outro barco foi bloqueado pela polícia do Mali a 36 milhas da ilha com pessoas do Senegal, Sudão, Mali, Etiópia, Egito, Gâmbia, Líbia e Argélia a bordo. O terceiro barco transportou 54 migrantes do Mali, Guiné, Senegal, Sudão, Egito, Etiópia e Argélia. Antes dos três desembarques, mais quatro pequenos barcos chegaram à ilha com mais de 200 pessoas a bordo de Bangladesh, Egito e Camarões. O hot spot da região de Imbriacola, que pode acomodar no máximo 250 pessoas, já acolhe 340 pessoas e neste período de frio os transtornos são ainda maiores.