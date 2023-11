Pessoas trans podem receber o batismo

Um documento do Departamento para a Doutrina da Fé, assinado pelo prefeito Fernández e aprovado pelo Papa presente no dia 31 de outubro, expressa uma opinião positiva se não criar escândalo entre os fiéis. Não há nenhuma objeção a sermos testemunhas no casamento. Sim ao batismo de filhos de homossexuais, mesmo que nasçam de ventres alugados

Notícias do Vaticano

As pessoas transexuais, mesmo que tenham sido submetidas a terapia hormonal ou cirurgia de redesignação sexual, podem receber o batismo “se não houver situações que possam criar escândalo público ou confusão entre os fiéis”. Os filhos de casais do mesmo sexo devem ser baptizados, mesmo que nasçam de úteros alugados, desde que haja uma firme esperança de os educar na fé católica. Isto foi afirmado pelo Departamento para a Doutrina da Fé numa resposta assinada pelo Governador Victor Manuel Fernández e aprovada pelo Papa em 31 de outubro.

Leia a íntegra do documento

Monsenhor José Negri, bispo de Santo Amaro no Brasil, pediu esclarecimentos sobre se pessoas trans e homofóbicas podem participar dos sacramentos do batismo e do casamento em julho passado. As respostas “sugerem, no essencial, o conteúdo básico do que esta Câmara disse sobre este tema no passado”.

Quanto ao batismo de um convertido, a resposta é sim, desde que não provoque escândalo. Seja adulto, criança ou adolescente, “se estiverem bem preparados e dispostos”. O Círculo sugere, diante de dúvidas “sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra”, ou sobre sua “disposição subjetiva para a graça” (e, portanto, também quando a intenção de reformar-se não é plenamente manifestada), algumas considerações . A Igreja ensina que quando o sacramento do batismo é recebido “sem arrependimento dos pecados graves, a pessoa não recebe a graça da santificação, embora receba a qualidade do sacramento” que é indelével, como lemos no Catecismo, e “ permanece para sempre.” Sempre no cristão como uma inclinação positiva para a graça.” Através de citações de São Tomás e Santo Agostinho, o círculo nos lembra que Cristo continua a procurar o pecador e quando ocorre o arrependimento, o caráter sacramental recebido imediatamente qualifica a pessoa para receber a graça. Por esta razão, o Papa Francisco reiterou diversas vezes que a igreja não é uma alfândega, e a porta não deve ser fechada na cara de ninguém, especialmente no que diz respeito ao batismo.

É mais problemático para uma pessoa trans ser padrinho ou madrinha no batismo.

“Em certas circunstâncias, pode ser aceite”, lemos no documento, mas devemos lembrar que esta tarefa não constitui um direito e, portanto, “a sabedoria pastoral exige que não seja permitida se houver risco de escândalo injustificado. ” Legitimidade ou confusão no campo educacional da comunidade eclesiástica.” Não há problema em uma pessoa transgênero ser testemunha de uma cerimônia de casamento porque não há nada que impeça isso na “legislação legal global atual”.

A segunda parte do memorando diz respeito às pessoas que simpatizam com a homossexualidade. Podem eles aparecer como pais de uma criança a ser batizada mesmo que ela tenha sido adotada ou obtida através de “outros métodos, como útero alugado”? O departamento responde: “Para que uma criança seja batizada, deve haver uma forte esperança de que ela seja educada na religião católica.”

A seguir é abordado o caso de uma pessoa emocionalmente compatível, coabitante, que solicita ser padrinho ou madrinha do batizado. Ele é obrigado a viver “uma vida consistente com a fé e o papel que desempenha”. “A situação é diferente – explica o documento – pois a convivência entre duas pessoas emocionalmente compatíveis não se limita à simples convivência, mas sim a uma relação estável e declarada, mais preferível e conhecida pela sociedade”. O Departamento para a Doutrina da Fé pede cautela “para proteger o sacramento do Batismo e, sobretudo, para recebê-lo, que é uma relíquia preciosa que deve ser protegida, porque é necessária para a salvação”. Mas afirma que devemos “olhar para o real valor que a comunidade eclesial dá às tarefas dos padrinhos e madrinhas, ao papel que desempenham na comunidade e ao interesse que demonstram pelo ensino da Igreja”. Por fim, sugere-se que “exista outra pessoa do círculo familiar que possa assegurar a correta transmissão da fé católica ao batizado”.

Por fim, nada impede que uma “pessoa afetuosamente compatível e que mora junto” seja o padrinho do casamento.