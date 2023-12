Nicarágua, outro bispo preso

Trata-se do Bispo de Siona, Isidoro Mora, que foi detido depois de rezar por Dom Rolando Alvarez, Bispo de Matagalpa condenado sem julgamento a 26 anos de prisão e na prisão desde fevereiro passado. As Nações Unidas condenam: O país está a afastar-se cada vez mais do Estado de direito

Notícias do Vaticano

A polícia da Nicarágua prendeu o Bispo de Siona, Dom Isidoro del Carmen Mora Ortega, na quarta-feira, 20 de dezembro. É o segundo bispo detido no país, depois de Dom Rolando José Álvarez Lagos, Bispo de Matagalpa e Administrador Apostólico da Diocese de Estelí, que foi condenado a 26 anos de prisão sem julgamento legal sob a acusação de conspiração, divulgação de notícias falsas e obstrução . Justiça e desprezo pelas autoridades.Ele está preso desde fevereiro passado, após estar em prisão domiciliar desde agosto de 2022.

Segundo relatos, Monsenhor Mora foi detido pela polícia e pelas forças paramilitares “quando se dirigia para celebrar a sua crisma na Diocese de La Cruz de Rio Grande”. Com ele, “também foram presos os seminaristas Alastair Sainz e Toni Palacio”. O paradeiro dos três homens é atualmente desconhecido.

Ele foi preso depois de rezar por Monsenhor Alvarez

Segundo a imprensa independente do país, que cita fontes eclesiásticas, a prisão do Bispo de Siona deveu-se ao sermão proferido por Monsenhor Mora no dia 20 de dezembro na Catedral de São Pedro Apóstolo. Nesta ocasião, o Bispo informou que a Conferência Episcopal da Nicarágua continua a rezar por Monsenhor Álvarez. “Estamos sempre unidos na oração pela nossa querida Diocese de Matagalpa – rezamos por Monsenhor Rolando e por cada um de vocês”, disse Monsenhor Mora. E concluiu: “Estamos unidos na oração, na comunhão, na fé, no amor, na ternura”.

Um país que se afasta cada vez mais do Estado de Direito

Nos últimos dias, a Vice-Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Nada Al-Nashif, afirmou que a Nicarágua está “cada vez mais” a afastar-se do Estado de direito, especialmente das “liberdades fundamentais, exacerbando o sofrimento das pessoas e alimentando o êxodo de refugiados”. jovens e minando o futuro das instituições democráticas.” Denunciou então que as autoridades de Manágua continuam a “perseguir aqueles que podem contribuir com uma visão alternativa para a esfera pública, como líderes políticos, povos indígenas, membros da Igreja Católica, activistas e jornalistas.” Ele sublinhou neste contexto, que “as restrições impostas ao espaço cívico continuam, com repetidos casos de detenções arbitrárias contra aqueles que exercem as suas liberdades fundamentais”.