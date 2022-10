13,6 milhões de crianças estão em risco de desnutrição

dia mundial da alimentação

Por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, a Save the Children lançou uma campanha “Emergência da Fome” para arrecadar fundos contra a desnutrição e lançou uma petição para pedir ao futuro governo mais investimentos para prevenir emergências e fortalecer as comunidades locais para torná-las menos vulneráveis ​​a futuras crises.

Previsão –

Por causa da grave emergência alimentar, até o final de 2022, pelo menos 222 milhões de pessoas em 53 regiões do mundo poderão enfrentar fome aguda, o número mais alto desde o início das pesquisas, e 45 milhões em 37 países estão a um passo da fome. Além disso, 970.000 pessoas já enfrentam condições semelhantes à fome em 5 países, Somália, Sudão do Sul, Afeganistão, Etiópia e Iêmen, segundo a Save the Children.

números chocantes –

Em todo o mundo, cerca de 345 milhões de pessoas não recebem alimentos nutritivos suficientes, a ponto de suas vidas e meios de subsistência estarem em grave perigo. Um número que aumentou mais de 150% desde 2019 e reflete níveis sem precedentes de fome no mundo. Basta dizer que a cada 4 segundos uma pessoa ao redor do mundo morre de fome extrema. Se não forem tomadas medidas imediatamente, nos próximos meses em seis países, Afeganistão, Etiópia, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, a fome e a morte se espalharão.

A iniciativa no Circus Maximus

– A organização queria mostrar o rosto do SAM (Desnutrição Aguda Grave) impresso em um enorme banner no Circus Maximus em Roma completamente em branco. SAM representa o rosto de todas as meninas e meninos do mundo que correm o risco de morrer de desnutrição, cercados de silêncio e indiferença em todo o mundo.

“Devemos nos apressar” –

A desnutrição grave, explica a Save the Children, causa atraso no crescimento, prejudica o desenvolvimento físico e mental e aumenta o risco de doenças fatais. disse Daniela Vatarella, Diretora Geral da Save the Children, Itália.

“Precisamos de uma abordagem estrutural” –

“Não podemos pensar em agir apenas com o objetivo de responder às emergências e com intervenções e recursos de curto prazo. Precisamos de uma abordagem estrutural para abordar as causas dos problemas, visão de longo prazo e políticas, apoiadas por fundos flexíveis. resiliência das comunidades e, ao mesmo tempo, é essencial que você tenha aqueles Mecanismos capazes de antecipar riscos, prevenir crises, alertá-los e respondê-los imediatamente – como observa Fatarella – crises como essa continuarão se repetindo se a ação for não tomadas no lugar da prevenção necessária.”

a petição –

“Hoje estamos lançando uma petição para pedir especificamente ao futuro governo italiano e instituições internacionais que aloquem imediatamente os recursos necessários para salvar a vida das pessoas já afetadas pela crise alimentar e mais investimentos para evitar emergências. Também pedimos que sejam aumentados significativamente .. recursos para a cooperação internacional, o desenvolvimento sustentável do planeta e o bem-estar das pessoas … para que não presenciemos mais a morte de uma criança indefesa.”