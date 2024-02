A União Europeia corta gastos com pesquisa, saúde e desempregados para financiar armas e impedir migrantes

A investigação científica, os cuidados de saúde e os trabalhadores desempregados pagarão o aumento dos fundos da UE para a produção de armas e impedirão a chegada de migrantes. Isso é evidente na tabela anexaum acordo Os líderes dos 27 Estados-Membros em Bruxelas elaboraram o orçamento europeu plurianual até 2027.

O acordo é na verdade uma medida corretiva no valor de 64,6 mil milhões de euros. Cerca de metade, 33 mil milhões, será arrecadada com a emissão de novos títulos pela Autoridade, nos moldes do que foi feito para financiar o programa nacional. Outros 21 mil milhões serão novos recursos provenientes dos orçamentos do Estado. A conta para os governos da UE poderia ter sido mais elevada, de acordo com a proposta inicial de Bruxelas, mas os governos frugais, liderados pela Alemanha, construíram um muro contra enormes novas despesas adicionais após o orçamento do fundo de recuperação. Assim, após meses de negociações, os 27 países chegaram a uma solução: a Comissão teria de cortar despesas em 10,6 mil milhões de dólares.

Três programas da UE, em particular, pagarão o preço: o Horizonte, o Eu4Health e o Fundo de Adaptação à Globalização. Para o programa Horizon que financia a investigação na Europa, a redução mais elevada foi fixada em termos absolutos: 2,1 mil milhões de dólares, o que significa abandonar cerca de 700 projetos científicos (o financiamento médio do Horizonte é de 3 milhões de dólares).

Houve também uma redução significativa no Eu4Health, um programa que Bruxelas adotou com grande alarde em resposta à pandemia de Covid-19 e para “fortalecer a preparação para crises” na UE, lemos no site da Comissão. “A pandemia pôs em evidência a fragilidade dos sistemas de saúde nacionais – lemos mais adiante – O Eu4Health contribuirá para enfrentar os desafios de saúde a longo prazo, através da construção de sistemas de saúde mais fortes, mais resilientes e acessíveis.” Previa-se que estivessem disponíveis 5,3 mil milhões de dólares para estes desafios até 2027: os líderes da UE cortaram quase um quinto destes recursos (mil milhões).

Depois, há o Fundo de Adaptação à Globalização, que foi praticamente esvaziado: com um orçamento de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, os governos da UE decidiram cortar este orçamento em até 1,3 mil milhões de dólares. O objetivo deste fundo é bem conhecido dos mais de 15.000 trabalhadores italianos que perderam o emprego entre 2007 e 2022 e receberam assistência financeira para se reposicionarem no mercado. Os últimos a receber este tipo de apoio foram os trabalhadores despedidos da Air Italy e do Porto Canal.

Juntos, estes três programas conseguiram dotar a União Europeia de um montante de 4,5 mil milhões de euros. Para quem eles irão? É verdade que a maior parte dos novos recursos é atribuída à Ucrânia, mas há também 1,5 mil milhões de dólares para aumentar o Fundo Europeu de Defesa (através da produção de tecnologias militares vitais) e 7,6 mil milhões de dólares para acordos com países terceiros para gerir estes recursos. Dos migrantes, como os da Líbia, Tunísia e Turquia.