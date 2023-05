A pesquisa derruba Schlein, o iceberg fálico e Angiolini: portanto, hoje …

– o alcatrão Salve novamenterolamento Jj4 E todos aplaudiram. Nunca vi ninguém trabalhar tanto por um prisioneiro humano. Para um animal perigoso e problemático, sim. A empresa caminha para o abismo.

– Eli Shlain Você deveria começar a se preocupar. Não muito, porque pesquisas recentes indicam que a deterioração (fisiológica) de Giorgia Meloni agora parou. Mas porque a divulgação da Tecné à Quarta República mostra que os italianos não compreenderam bem a sua estratégia de comunicação. Para 52%, depois de revelar o esquema de cores, eles ficaram “menos próximos das pessoas”. Uma pesquisa pode não ter sido realizada para descobrir.

– o preço do gás Desce para cerca de 38 euros, bem abaixo dos 200 euros que rondavam há uns meses. No entanto, a inflação continua a acelerar. Por que? Existem muitos fatores, mas o custo da energia é um deles. No entanto, aumentar os preços é fácil, baixá-los é muito mais baixo. Então o golpe causado pela guerra (e não só) nós sofremos e agora vamos levar para o túmulo. É necessária uma solução com urgência.

– em Canadá Eles fotografaram um iceberg com uma forma fálica incomum. Você dirá: J News… e você está certo. Mas me pareceu legal.

– o vice-ministro Liu Ele anuncia que o governo está considerando suspender as sanções punitivas para o chamado “evitar a necessidade”. Mas para emitir uma regra, se isso acontecer, o Parlamento cuidará disso. Se você concorda ou não, é mais do que justo. Por trás de atrasos ou manias, nem sempre existe o desejo de comprar uma Ferrari.

– o pai Supostamente há uma missão de paz do Vaticano na Ucrânia. Mas nem Kiev nem Moscou dizem saber alguma coisa sobre isso. E isso é um mistério. Ambos os lados querem evitar muitas expectativas ao redor da mesa, o que não explica por que Francesco falou sobre isso. Ou que o papa foi um pouco longe demais, transformando talvez os primeiros contatos informais em uma iniciativa sabe-se lá o quê. Veremos: só o tempo poderá desvendar este estranho mistério diplomático.

– de pizza, uma pizzaria com garçons autistas, funcionou no Dia do Trabalho. O fundador Nico Acampora também contratou um de seus filhos em caráter permanente. Vá explicar a Landini que não há nada de “vergonhoso” em não prestar atenção ao concertone e usar avental.

– Âmbar Angiolini Ele ataca aqueles que se concentram na questão das palavras femininas e pede mais direitos reais. A Repubblica fica ofendida e responde “Querida Amber” que os finais também importam e não são apenas salários como os salários dos homens. Ver feministas se massacrando dessa forma é um prazer inesperado. Desta vez, o Concertone de 1º de maio ajudou um pouco.

– Aconteceu por acaso em um vídeo ao vivo de Eliza Esposito, um influenciador de 2002 mais conhecido por inventar a maneira “cursiva” de falar. Ela ficou em silêncio por cerca de cinco minutos, usando óculos embaraçados. Conteúdo: Nenhum. As pessoas vivem: centenas. Nós merecemos o reembolso antecipado.

– Marco ArdemagneO ex-bandleader do 1º de maio afirma no Facebook que nunca recebeu o pagamento da conta por sua postagem. “Eu sei que o problema de falta de pagamento afetou muitas outras pessoas, incluindo muitos que trabalham mais duro do que eu, como fabricantes de instrumentos ou engenheiros de áudio, mesmo em versões anteriores, basta procurar online. No entanto, os sindicatos dos trabalhadores (os três usuais ) sempre enforcado, para colocar no velho estilo. Quem sabe, talvez Maurizio Landini, Pier Paolo Bombardieri ou Luigi Spara queiram fazer uma pequena investigação interna para apagar essa desgraça, porque acho ruim não pagar quem trabalha para os trabalhadores (a menos que tenha sido previamente acordado, e teríamos feito isso também)”. Em seguida, subiram ao palco para falar sobre a legislação trabalhista e atacar o governo que fez o MDL em 1º de maio. Não há fim para a hipocrisia.