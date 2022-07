Uma temperatura recorde na Espanha registrou 510 mortes em 7 dias. Sanchez: “A mudança climática está matando.” Na França, o Gironde está queimando

A onda de calor que atingiu a Espanha há alguns dias matou 510 pessoas. Este número foi divulgado pela agência de notícias Efe com base em dados do Instituto de Saúde Carlos III. Os dados, acrescenta a mesma fonte, referem-se a 10 e 16 de julho. Das mortes registradas, 442 são de pessoas com mais de 75 anos. Madrid calcula aprox. 20 fogo Que ainda está descontrolado em diferentes partes do país, de sul a sul GalizaNo extremo noroeste. Aqui o fogo está quase destruído 4500 hectares de terra. o último Vítimas de incêndios um bombeiroQue morreu na noite de domingo de queimaduras ao tentar apagar o fogo Província de Zammour No noroeste, o criador de ovelhas Encontrado sem vida na mesma área montanhosa.

“O Das Alterações Climáticas mata”, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchezdurante uma visita à áreaExtremadura, Onde os bombeiros estão lutando contra três grandes incêndios. “Ele mata PessoasIsso nos mata Ecossistemas e biodiversidade”, salientando que a situação em Espanha está ligada às alterações climáticas. A onda de calor no país deverá diminuir na terça-feira, mas o período de descanso será curto com as temperaturas a subir novamente na quarta-feira, especialmente na região seca do oeste Estremadura Calor recorde e condições máximas Prepare-se para incêndios mesmo no interior Portugalonde eles tocaram 47 graus Celsius, um recorde para o mês de julho. Na Lusitânia, os incêndios já mataram duas pessoas, feriram cerca de 60 outras e destruíram entre 12 mil e 15 mil hectares de terra.

Também a região francesa Gironda No punho de dois da magnitude incêndios florestais Que até agora queimou mais de 14 mil hectares de vegetação, e também até Costa atlânticae obrigando-os aevacuação de suas casas Mais de 5 mil pessoas. A situação na França continua sendo, por enquanto, a mais grave, com as autoridades parisienses atuando em duas frentes.

A fumaça foi para cerca de 4200 hectares La Taste de BochPerto da Bacia de Arcachon: A situação piorou rapidamente quando o fogo começou na Rota Provincial 218 ao longo da costa na noite de domingo. Nas redes sociais, fotos e vídeos, tirados do mar, mostram um perfiltesta enorme Da estaca, várias dezenas de metros de altura, que devoram as margens lagoa Baseado em Sallyalguns quilômetros ao sul de Duna do Pilatos. A partir de segunda-feira de manhã, “la orientação Também é proibido na parte ocidental do Lago Cazaux Sanguinte”, explica a província. LanderasNo interior, os incêndios queimaram 9.800 hectares.

O incêndio de La Teste-de-Buch também forçou a organização da evacuação de mais de mil pessoas os animais A partir de Jardim zoológico subordinar Bassin d’Arcachon“As transferências começaram”, disse o diretor da Associação Francesa de Zoológicos. Cecil ErnieCitado pela AFP. Na frente atlântica na França, o clima quente não diminui e um novo recorde é quebrado na segunda-feira BrestÉ uma grande cidade litorânea Bretanha, no noroeste da França, a 35,8 graus. quinze divisões em alerta vermelho “canícula” – Expressão francesa para definir surtos de calor escaldante – e registros de temperatura em diferentes locais. dentro floresta selvagemna região sudoeste da Aquitânia, as temperaturas serão mais altas do que 42 grausSegundo o meteorologista Olivier Proust.

O calor recorde também tem consequências para o setor de transporte. o Ferrovias na Bélgica (SNCB) anunciou, terça-feira, o cancelamento de 34 comboios. No setor ferroviário, o Sncb explicou que as ondas de calor podem causar falhas técnicas tanto nos vagões quanto na infraestrutura da rede. Nas pistas, a temperatura pode ser até vinte graus superior à temperatura ambiente, o que pode causar expansão de metal. Mas as ações tomadas nas próximas horas são diferentes. A Federação Nacional de Açougues, Açougues e Restaurantes da Bélgica pediu aos seus membros que permaneçam fechados por um período mais longo nas tardes de segunda e terça-feira. Embora muitos restaurantes tenham anunciado que permanecerão abertos às segundas e terças-feiras, seus menus mudarão. Especificamente, os pratos serão servidos sem batatas fritas devido ao calor causado pelas fritadeiras na cozinha. Museus estaduais gratuitos para maiores de 65 anos para dar uma chance aos idosos Ser capaz de se proteger da onda de calor que atinge o país. “É claro que a principal missão dos nossos grandes museus é promover o acervo. Mas também são instituições abertas à sociedade e ao serviço da população”, explicou o executivo belga.

Os incêndios e as ondas de calor que varrem vastas áreas do planeta mostram que a humanidade está enfrentando um “suicídio em massa”O secretário-geral das Nações Unidas alertou António Guterres Tirado de guardiãoGovernos de todo o mundo estão lutando para proteger as pessoas dos efeitos do calor extremo. Guterres informou ministros de 40 países reunidos para discutir crise climaticaMetade da humanidade está em perigo por causa enchenteseca, tempestades severas e incêndios. Nenhuma nação está imune. No entanto, continuamos a alimentar nossa dependência de combustíveis fósseis.” Ele acrescentou: “Temos uma escolha. Trabalho em grupo ou suicídio em grupo. Está em nossas mãos.”