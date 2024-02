Francisco: A Igreja precisa todos os dias da coragem dos santos

Na Filmoteca do Vaticano foi exibido o livro de Marco Gallo “No olho da tempestade – Mártires da Argentina na década de 1970”, que lança luz sobre as vítimas da ditadura daquele período. “As ideologias malucas continuam a alimentar o ódio e a matar muitos, simplesmente porque não deixaram de ser discípulos de Jesus”, diz o Papa na introdução. Emilie Koda: É necessário restaurar a memória destas testemunhas

Gianmarco Morrone – Cidade do Vaticano

“A antiga história do martírio cristão nunca foi interrompida. Ideologias malucas continuam a alimentar o ódio e a matar muitos, só porque nunca deixaram de ser discípulos de Jesus.” Assim começa a introdução do Papa Francisco ao livro No olho da tempestade – Mártires argentinos dos anos 1970, escrito por Marco Gallo, professor da Pontifícia Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, e publicado pela Editores Murciliana. O volume foi exibido hoje, 2 de fevereiro, na Cinemateca Vaticano, na presença do próprio autor, da secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Emilse Coda, da jornalista do L'Osservatore Romano, Claudia Silvina Pérez, e de Gianni La Bella, professor de Contemporaneidade. História na Universidade de Modena – Reggio Emilia. As intervenções foram coordenadas por Matteo Bruni, Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Compreendendo a santidade

O livro, como explica Francisco na introdução, é “uma ajuda para conhecer e compreender a santidade ao longo da história. Não abandona Santini, mas faz destas testemunhas nossos contemporâneos. É um bom livro para vocês, porque mostra o poder da o mal e os frutos do martírio. E esta é a verdadeira derrota dos carrascos e assassinos.” “Que pensavam que tinham vencido.” O volume conta a história de vida de religiosos e seculares que foram perseguidos na Argentina durante a ditadura militar da década de 1970, na tentativa de lançar luz sobre esse período da história argentina. O Papa escreve que esta obra “ajuda-nos a recordar e abre uma janela não só para a Argentina, mas para um mundo de testemunhas da fé que continuam a derramar o seu sangue em muitas partes do mundo”.

Memórias do Papa

Dentro do volume estão muitas histórias de muitos heróis da Igreja, que o Papa recorda com as suas palavras: “Originalmente havia uma primeira lista de homens e mulheres, sacerdotes e bispos que foram mortos ou desapareceram na Argentina naqueles anos terríveis, que foi ampliado pela Comissão Nacional para Pessoas Desaparecidas. Quando eu era Cardeal, Monsenhor Carmelo Giaquinta me deu essa lista e eu pessoalmente o convidei a coletar todas as informações disponíveis sobre esses cristãos e as circunstâncias de seu derramamento de sangue. Mas não há dúvida de que existe houve pelo menos alguns verdadeiros mártires entre eles, porque o ódio à fé foi a razão direta e principal do seu martírio.

Ouça a entrevista com Marco Gallo

Procure pela verdade

A lista citada por Francisco é o ponto de partida da pesquisa realizada pelo autor Marco Gallo: “O livro – diz ele – nasceu da necessidade do então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de trabalhar o discurso do martírio em Argentina. Em 2010, ele me deu essa lista que ele havia preparado.” Monsenhor Giaquinta com todos os nomes de religiosos, mas também de pessoas comuns que foram mortas durante a ditadura militar, por isso nos pediu para tentarmos nos aprofundar neste tema ; “Comecei a trabalhar com materiais dos quais alguns já foram publicados, especialmente sobre aquelas figuras mais famosas, mas também sobre outras histórias menos conhecidas que pude reconstruir.” Emilie Coda, Secretária da Pontifícia Comissão dos EUA , falou durante a conferência Latina Book Show: “É importante entender quem são esses mortos: quem é o responsável? Da pesquisa do professor Gallo fica claro que todos os mártires foram pessoas que tomaram a decisão de estar ao lado do povo, ao seu lado, “dos que sofrem”. difundir a evangelização.Para encerrar, Claudia Silvina Pérez disse, jornalista do L'Osservatore Romano: “Para nós, argentinos, sempre foi importante tentar compreender o que aconteceu naqueles anos. O livro fornece respostas a este respeito, especialmente sobre o papel da Igreja Católica na Argentina. A ditadura foi o buraco negro que permitiu o nascimento de uma igreja mártir, uma igreja com a qual ainda não nos reconciliamos, que abre o debate sobre o catolicismo no país.”

Mártires argentinos

Entre os mártires argentinos, Francisco recorda os padres Pedro Duvao, Alfredo Ledín e Alfredo Kelley, e os seminaristas Salvador Barbeto e Emilio Barleti, mortos em 4 de julho de 1976 “precisamente porque, no coração de Buenos Aires, aquela pregação evangélica não deveria ter criou raízes.” . No livro de Gallo há também a história de Monsenhor Angelelli, reconhecido como bem-aventurança em 17 de abril de 2019, bispo de quem o Pontífice tem uma “memória indelével”: “Conheci-o de perto pouco antes de me tornar Provincial da Jesuítas na Argentina. Angelelli é apaixonado por seu povo, que o acompanhou em seu caminho pelas periferias geográficas e existenciais. Da provação, do sangue e da dor argentinos, este homem de fé e oração testemunhou o nascimento de uma nova geração que não era mais um prisioneiro do ódio e do ressentimento, mas do perdão e do amor”.

Santos do dia a dia

O Papa também se concentra em duas palavras: graça, mas também ódio, “aquela palavra poderosa que Jesus também usa quando nos diz: não tenhais medo”. O mundo vai te odiar. Mas saiba que ele me odiou antes de você. Um mártir pode ser considerado um herói, mas o essencial sobre um mártir é que ele seja “bem-aventurado”: ​​pois é a graça de Deus, e não a coragem, que nos torna mártires”. Francisco conclui que a Igreja hoje “tem extrema necessidade de testemunhas, dos santos comuns, de quem vive… Na vida cotidiana e para quem tem a coragem de aceitar a graça de ser testemunha até o fim, até a morte”.