Quais são os sintomas e qual a probabilidade de você contrair a doença?

A Organização Mundial da Saúde afirma que é possível conter a propagação de casos varicela Em países onde a doença não é endêmica, graçasIdentificar no início” E “Isolamento”, que faz parte das medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, observou Maria van Kerkhove, chefe de pesquisa sobre doenças emergentes da Autoridade Internacional de Saúde. Entretanto, um novo caso foi descoberto em Itália, e muitos estão em tratamento. Porque Investigações

O vírus sofreu mutação e se tornou mais contagioso?

Ainda não está claro se o vírus responsável pela varíola dos macacos a contraiu salto. Desde suas primeiras análises seqüência Genéticaque ocorreu em Portugalno Bélgica e em Estado unidoCertas mudanças não iriam acontecer. Novas análises serão necessárias para entender se a aparente maior velocidade de transmissão realmente corresponde ao surgimento de novas variantes.

varicela é vírus de DNAAo contrário do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA e, portanto, muito mais instável. Também por esta razão, as autoridades de saúde, embora acompanhem de perto a situação, não estão particularmente preocupadas com o surgimento de uma pandemia de varicela.

Quantos casos de varíola dos macacos existem na Itália?

Na Itália, 4 casos foram identificados até agora. O último paciente a receber alta foi internado no Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital San Donato de Arezzo. O homem de 32 anos que voltou Toscana De um feriado nas Ilhas Canárias em 15 de maio, provavelmente está relacionado ao surto de orgulho que ocorreu nas ilhas espanholas.

No Lácio Há 15 pessoas em isolamento, enquanto permanecem 3 casos confirmados.Os pacientes foram internados no Instituto Lazzaro Spallanzani e estão em “boas condições clínicas”. o Pessoas em quarentena Eles estão em contato com aqueles que foram infectados.

O Ministério da Previdência Social anunciou através do Corriere della Sera que existem alguns casos possíveis em Lombardia. Mesmo que um deles já tenha testado negativo, enquanto os outros passaram pelas investigações necessárias.

Fonte da imagem: Reuters

Vírus Monkeypox sob um microscópio.

Probabilidade ‘muito baixa’ de propagação para a UE

A maioria dos casos de varíola na Europa ‘apresentou sintomas’ Doença LegalA ‘probabilidade de propagação’ para a população em geral é muito PoucoAndrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, explicou.

No entanto, é mais provável que o vírus da varíola dos macacos se espalhe por contato próximo, por exemplo, durante atividades sexuais Entre as pessoas com vários parceiros, considerado alto”, determinado pela instituição.

Como Andy Seal, Conselheiro Estratégico dos Programas da OMS sobre HIV, Hepatite e Doenças Sexualmente Transmissíveis observou, “vários casos de varíola foram identificados entre homens que fazem sexo com homens, mas Não é uma doença homossexualonde algumas pessoas tentaram nomeá-lo nas redes sociais.”

Quais são os sintomas da varíola dos macacos?

o sintomas Da doença Eles são semelhantes aos humanos.

febre;

arrepio.

dor de cabeça.

dor muscular;

Dor nas costas.

Cansaço extremo;

Edema de linfonodos.

No entanto, a manifestação mais clara é “apressado, com manchas planas de cor vermelha, geralmente começando no rosto e depois se espalhando para outras partes do corpo. As manchas se transformam em vesículas purulentas quem então se torna Casca. Monkeypox coloca você em risco de infectar outras pessoas infecçõesEspecialmente infecções bacterianas da pele e pulmões.