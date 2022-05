Tensões entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan, Biden: “Pronto para intervir se Pequim invadir”. O Pentágono: “A política de uma só China dos Estados Unidos não mudou”

palavras duras sobre ele China Venha aqui Taiwan, uma topografia mais precisa entre as duas superpotências. Declarações em termos incertos, citando expressamente um “Intervenção militar” resposta em caso de invasão. Observações de fogo, que eles têm “Surpreso” Mesmo sua comitiva e forçado pentagonal Para especificar que a política de uma só China dos Estados Unidos “não mudou”. Joe Biden Voe para o Japão e arrisqueIncidente diplomático Em um momento já tenso com suas declarações sobre a nação insular no Mar da China, que Pequim reivindica como parte de seu território. Em visita a Tóquio, o presidente dos Estados Unidos disse estar pronto para Intervenção militar Em apoio à ilha no caso de uma invasão chinesa, alguns acreditam que é mais provável após a campanha russa na Ucrânia.

“Sim. Esse é o compromisso que assumimos”, disse ele. Presidente da Casa Branca Em resposta a uma pergunta específica. Acrescentou que embora os Estados Unidos tenham assinado uma política desó porcelana“Promovido por Pequim contra a independência da ilha, ‘Isso não significa que a China possa tomar Taiwan à força’ e que o governo de Xi Jinping” brincando com fogoA referência são exercícios, manobras aéreas e patrulhas Marina ECompanhias Aéreas Chinesas Ao redor do Estreito de Taiwan, pouco mais de 2.000 km ao sul do Japão. Ele alertou que uma ação forte seria “inadequadoIsso “trará toda a região” para um cenário semelhante ao “o que está acontecendo na Ucrânia”. Nesse sentido, Biden e Kishida anunciaram um grande assistindo Atividades navais em Pequim e exercícios russo-chineses na região Ásia-Pacífico para conter a possibilidade de ação militar unilateral.

Nas horas seguintes, o chefe do Pentágono também interveio Lloyd Austin: “O Políticas Dia Americanosó porcelana Não mudou”, disse ele, observando que o presidente “nos garantiu WL Para fornecer Taiwan i Meios para defesa.” Ele conta as alegações de Biden CNNeles têm ‘Fomos pegos de surpresa’ mesmo Consultores E perto do presidente, fontes da Casa Branca disseram à televisão americana que a equipe do presidente já está trabalhando na emissão de um comunicado esclarecendo a posição dos EUA. Mas as palavras de Biden já provocaram uma reação de Pequim, que expressou “forte insatisfação e oposição resoluta” e deixou claro que está pronta. suportado por você mesmo interesses nacionais Em Taiwan: sobre questões relacionadas à soberania e integridade territorial, China Não há espaço para compromisso ou compromisso. “Ninguém deve subestimar a determinação do povo chinês”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A China, especifica, “tomará medidas decisivas para salvaguardar sua soberania e interesses de segurança” e pede a Washington “que respeite o princípio de uma só China e os três contatos conjuntos sino-americanos, respeite seu compromisso de não apoiar a independência de Taiwan, eu notei Por palavras e atos sobre a questão de Taiwan EA Não envie sinais falsos às forças separatistas que buscam a independência de Taiwan.”

Em vez da satisfação do Ministério das Relações Exteriores de Taipei que “Apreciar Tanto o presidente Biden quanto o governo dos EUA reafirmam o forte compromisso dos Estados Unidos com Taiwan”. o “desafio” colocado pela China. Taiwan continuará a fortalecer suas capacidades de autodefesa e aprofundar a cooperação com países de mentalidade semelhante, como os Estados Unidos, para a “defesa conjunta da segurança” do Estreito de Taiwan e “sistema internacional com base nas regras.

As palavras de Biden refletem preocupações crescentes sobre a assertividade da China na região: o governo dos EUA até agora manteve o chamado “ambiguidade estratégica“Sobre o uso de força militar em resposta a um possível ataque chinês a Taiwan, aprovado por 1979 Depois que Washington mudou sua sede diplomática de Taipei para Pequim, manteve apenas relações informais com a ilha. A “ambiguidade estratégica” visa não apenas dissuadir a China de usar a força contra Taiwan, mas também desencorajar Taiwan de buscar a independência, já que nem Pequim nem Taipei podem ter certeza de que os Estados Unidos intervirão para defender o país. Os isolados estão em conflito.