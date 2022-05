Técnicos sírios em Moscou, se preparando para o massacre

EU ‘Ucrânia Como a Síria. coloque dentro Especialistas destacados em bombas de barril que causam destruição e sofrimento. Esta revelação partiu do jornal britânico The Guardian, que noticiou ontem: Cinquenta técnicos sírios especializados no fabrico deste tipo de bombas letais, para Rússia. Sua missão é organizar uma campanha semelhante à vista no país do Oriente Médio também na Ucrânia. Segundo fontes de inteligência citadas pelo jornal britânico, esses especialistas chegaram à Rússia semanas atrás para treinar o exército de Putin. Por esse motivo, há algum tempo há um alerta sobre o possível uso de armas químicas pelo exército russo. Como funcionam as bombas de barril? São cilindros cheios de explosivos e estilhaços de metal, mas em alguns casos também contêm cloro, e na Síria foram lançados de aviões, causando centenas de vítimas.

dor

Certamente não é a primeira vez que Moscou, por causa dessa feroz agressão contra a Ucrânia, conta com armas letais: já lançou dois mísseis hipersônicos, e só ontem foram enviados sinais com bombas de fragmentação sobre Kherson, matando três pessoas. E no outro dia, um ataque com mísseis em Lozova na região de Kharkiv destruiu mil apartamentos e onze instalações escolares.

No entanto, o uso de bombas de barril será confirmado, e representará mais uma barbárie da ação militar dos russos, que não poupa civis, como evidenciam os massacres em Bucha ou no teatro de Mariupol. Segundo analistas citados pelo Guardian, “bombas de barril – explosivos brutos embalados em barris e lançados de um helicóptero – foram usados, com efeitos devastadores, durante a guerra na Síria”. O regime de Assad também tem sido regularmente acusado de encher recipientes com cloro e jogá-los em vilas e cidades controladas pela oposição, causando centenas de mortes e causando preocupação generalizada.

Cenário

Sem armas antiaéreas defensivas, a oposição anti-Assad tinha poucas ferramentas para combater a supremacia do exército sírio. Aqui, no entanto, aparece uma diferença em relação à situação inicial da Ucrânia que poderia favorecer Kiev e tornar ineficaz o uso desse tipo de arma. As forças ucranianas já mostraram que sabem usar com precisão seus mísseis terra-ar e, graças a eles, derrubaram caças e helicópteros russos em várias ocasiões. De acordo com um funcionário europeu anônimo, citado pelo The Guardian, “Esta é provavelmente a razão pela qual ainda não vimos esses especialistas cruzarem a fronteira”. Sabe-se que existe a capacidade de explorar bombas de barril, mas os russos também sabem que não está claro se poderão usá-las sem incorrer em grandes perdas. Os números foram dados pelos ucranianos e, portanto, devem ser lidos com cautela, mas até agora não apenas 29 mil soldados do exército de Putin foram mortos nesta guerra, mas também 204 combatentes e 171 helicópteros russos foram abatidos, além de 470 drones. e 13 navios. Resumindo: lançar essas bombas na Síria, onde as forças antigovernamentais não têm armas defensivas, é, irônica e implacavelmente, outra coisa bem diferente fazê-lo na Ucrânia, onde o exército de Kiev está provando estar bem armado e bem treinado.

mercenários

No entanto, o Guardian também analisa o número de mercenários que chegaram da Síria até agora para lutar pelos salários de Putin: “Fontes acreditam que entre 800 e 1.000 sírios se apresentaram como voluntários. O Kremlin prometeu-lhes salários entre 1.500 e 4.000 dólares por mês, até vinte vezes o valor que receberiam em seu país, onde o colapso da economia levou a uma desvalorização significativa da moeda local”. , Latakia, Hama e Homs, e “os recrutas são destacados sob contrato com o Grupo Wagner, uma organização militar privada russa que desempenhou um papel de liderança na contratação de mercenários em apoio às missões russas no exterior”. pelo menos 500 homens, e também podem ter desempenhado um papel nas atrocidades de Bucha. Sírios, mas também líbios, foram mortos, segundo o Estado-Maior ucraniano, na Batalha de Pobosna.