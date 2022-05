Ucrânia, uma escalada russa no Donbass. Batalha de Lugansk – o mundo

ataque russo em Donbass, onde Moscou, de acordo com a inteligência britânica, implanta a próxima geração de tanques Terminator. Os russos dizem que destruíram 13 postos militares, 4 depósitos de munição e 3 postos de comando ucranianos em 24 horas com mísseis de precisão. Zelensky fala sobre uma situação muito difícil. De acordo com o Departamento Militar de Lugansk, os russos estão tentando invadir Severodonetsk de quatro direções, mas até agora foram repelidos. A polícia ucraniana disse que os incêndios que eclodiram em casas e instalações civis na região de Donetsk resultaram na morte de sete pessoas. Estradas e pontes escavadas pelos russos em Kherson.

Os russos estão concentrando suas forças no ataque a Severodonetsk, que está “se transformando em uma nova Mariupol” Ele acrescentou que “os ataques do inimigo estão ocorrendo continuamente em muitas áreas, os assentamentos estão sendo bombardeados com mísseis de artilharia e sistemas de tiro ao alvo, e o inimigo concentrou todas as suas forças no ataque a Severodonetsk, cujos arredores estão constantemente ocorrendo”. A cidade se transforma em uma nova Mariupol.”

Enquanto isso, os negociadores russos negaram ter aberto a possibilidade de uma troca de prisioneiros entre os combatentes do batalhão Azov e o oligarca pró-russo Medvedchuk. No entanto, Zelensky conecta o destino dos heróis militares com as próprias negociações de paz. Mas Moscou quer julgar os prisioneiros. O presidente polonês Duda chegou à Ucrânia: ele falará no Parlamento. Draghi ligou para o presidente ucraniano e “afirma o apoio contínuo da Itália também na aprovação do sexto pacote de sanções contra a Rússia, abertura de portos e entrada de Kiev na União Europeia”. Zelensky agradece.

ZELENKSY

“Hoje há 22 milhões de toneladas (de trigo) retidas e os russos estão constantemente roubando e levando para outros lugares. A comunidade internacional deve ajudar a Ucrânia a abrir portos marítimos, caso contrário, uma crise energética seguirá uma crise alimentar.” Foi assim que a Ukrinform citou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. “A Rússia fechou quase todos os portos e todas as oportunidades marítimas para exportar alimentos: nosso trigo, nossa cevada, girassóis e muito mais. Essas estradas devem ser evacuadas porque haverá uma crise no mundo. Existem várias maneiras de desbloqueá-la e o caminho do exército.. É por isso que recorremos aos nossos parceiros para exigir armas.”

disputa

Explosões na região de Kiev Eles foram registrados por volta das 13h30, 12h30, horário italiano, e logo depois também foram relatados na região vizinha de Zhytomyr. Os russos atiraram em casas e edifícios civis na região de Donetsk, 7 pessoas foram mortas em ataques às aldeias de Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Svyatohersk, Mykolaivka, Toritsk, Zalzen, Raigorodok, Lastushkin, Pervomaisky, Yarov, Salt. Isso foi relatado pela Polícia Nacional da Ucrânia, de acordo com a Ukrenform.

“Os ocupantes atiraram em 12 assentamentos. Eles foram mortos e feridos. Mais de 40 casas, uma escola, uma escola de música, um instituto, lojas e instalações de suporte à vida foram destruídas”, acrescentou. Foi relatado que os russos dispararam de aviões, tanques, artilharia pesada e vários lançadores de foguetes Ha’il.

Perdas pesadas no ataque de mísseis russos de sexta-feira em LozovaNa região leste de Kharkiv: mais de mil apartamentos e 11 instalações escolares foram danificados. A CNN citou o prefeito Sergei Zelensky dizendo: “Os números são horríveis: 11 escolas foram atingidas, incluindo cinco. A extensão dos danos a um hospital e clínica ainda não é conhecida. Mesmo o Edifício da Cultura ainda não é conhecido. Completamente destruído”. Entre as instalações escolares danificadas está a filial de Lozova do Instituto Superior de Automóveis e Estradas em Kharkiv.

Sete pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo uma criança de 11 anos. Lozova, localizada a cerca de 73 quilômetros a sudoeste de Izyum, é uma cidade ocupada pelos russos na região de Kharkiv.

Europa

A adesão da Ucrânia à UE levará “15 ou 20 anos, e será muito tempo”: foi assim que o novo ministro francês para os Assuntos Europeus, Clement Bon, disse que entretanto poderia aderir à comunidade política europeia proposta pelo presidente Emmanuel Macron.

“Acho que há uma mudança inútil para Putin e está dando trabalho a ele. Também há divisões no poder russo. Talvez isso continue por muito tempo e Putin não esteja em uma boa posição: agora ele está mais fraco do que antes. UE O vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, disse em uma entrevista. Lucia Annunziata em meia hora, que amanhã será .mais fraco do que hoje.” Para Timmermans “Na sociedade russa há uma mudança gradual, especialmente de mães que não veem seus filhos e se perguntam o que está acontecendo. Agora há manifestações de protesto nos shows.” “Os amigos de Putin estão muito calados, na verdade não vimos ninguém, nem mesmo na Itália. Eles estão debaixo da mesa, mas deveriam ser mais claros e dizer (nós estávamos errados)”. Timmermans disse estar otimista porque “os populistas perderam a eleição e o único populista que ganhou foi Orbán, amigo de Putin. Eles falam de liberdade, mas depois não querem uma sociedade livre e uma imprensa livre. Não é apenas uma luta pela economia, mas também pelos valores dos cidadãos e não podemos dizer que estamos perdendo esta batalha.”