Gb, deixa a mulher e os filhos a cargo do refugiado ucraniano que o acolhe há 10 dias

Uma história semelhante terminou em todos os jornais britânicos. Garnett disse a todos Correio diário. Sophia admitiu que era um bom lugar para Tony assim que o viu na Inglaterra. Que é, desta vez um o sol Ele lembra: “Tudo começou com

A simples intenção de fazer o bem

Ajudar aqueles que sofrem na Ucrânia, homem ou mulher. “É difícil prever de antemão uma aproximação tão forte e praticamente imediata. Até o momento, 33 mil ucranianos chegaram à Grã-Bretanha.

Lorna, a ex-mulher do segurança, contou sua versão dos acontecimentos. para mim Espelho “Esses dois imediatamente formaram um certo vínculo”, explicou.

Eles sempre foram à academia como um casal

Eles ficaram conversando por horas em um estacionamento próximo. No sábado passado, eu não disse mais nada e gritei para ela sair de nossa casa. Com grande espanto, Garnett respondeu que iria com ela, abandonando a esposa e os filhos, que agora moram com os pais do menino.

“Lamento a dor que causei, mas com Sophia descobri um vínculo que nunca havia sentido antes”, sempre disse a jovem de 29 anos. Espelho.