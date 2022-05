Não às trocas entre Azov e os oligarcas. Zelensky agradece a Draghi

A troca de prisioneiros e a retomada das negociações. E se a partir da conclusão da história da siderúrgica Asovstal o curso das negociações entre Ucrânia E Rússia? Será uma das páginas mais sangrentas e dramáticas desse conflito que antecede a retomada do diálogo? Alguns sinais de ontem parecem dizer o contrário. Os russos, sem muita imaginação, apressaram-se a fazer propaganda, postando fotos Soldados AzovApós a rendição, eles desfilaram seminus para mostrar as tatuagens um do outro com símbolos nazistas.

E o líder dos separatistas pró-russos de Donetsk, Denis Pushlin, ameaçou: “O julgamento dos combatentes ucranianos do Azovstal perante um tribunal russo será inevitável porque os cidadãos o exigem”. A Duma do Estado, o Parlamento Federal, chamou-os para serem considerados terroristas, e os líderes Azov também foram trazidos para a cidade sob controle russo. Assim, a hipótese de troca de prisioneiros, que estava na base do acordo sobre a rendição dos últimos combatentes de Mariupol, foi desfeita. Até Zelensky, preocupado, disse: “As negociações só serão retomadas se os russos salvarem a vida dos defensores de Mariupol. Sem uma troca de prisioneiros, não haverá negociações”.

Vento

No entanto, com o passar das horas, após a divulgação da respectiva publicidade, o vento mudou. Moscou, por exemplo, começou a falar sobre negociações sobre o destino de Azov. “Existe a possibilidade de uma troca com Viktor Medvedchuk”, disse o negociador russo que lidera o comitê de relações exteriores da Duma, Leonid Slutsky, em entrevista coletiva em Donetsk. Este é o oligarca ucraniano pró-Rússia que foi preso pela inteligência ucraniana há um mês. Então o próprio Slutsky tentou desacelerar no Telegram, afirmando que era “uma citação tirada do contexto”. “De qualquer forma, isso será decidido nos fóruns apropriados por aqueles que têm as habilidades”, acrescentou.

Preparação

De acordo com os dados dos russos, que provavelmente são maiores em tamanho para aumentar os riscos, mas também para justificar sua incapacidade de entrar nas siderúrgicas por 86 dias, mais de 2.400 soldados foram capturados em Mariupol. Em que condições a troca pode ocorrer? Incluirá também os comandantes de Azov, começando pelo comandante Denis Prokopenko? Até agora não há termos específicos, mas é claro que nesses casos não se merece um único termo. Medvedchuk, amigo dos oligarcas de Putin, não é igual a um único soldado de Mariupol. E para Prokopenko, os russos não ficarão satisfeitos com um soldado. À noite, Zelensky também usou frases que revelam margem de manobra: “As negociações com a Rússia são possíveis, nas quais o conjunto de condições foi respeitado e as vidas dos defensores de Mariupol foram preservadas”.

A estrutura do acordo de cessar-fogo – que surgiu antes do desmembramento dos lojistas – também prevê um sistema de garantias para os Estados que protegem a segurança da Ucrânia. Mas Zelensky esclareceu a esse respeito: “Estamos considerando estabelecer um círculo de garantes de nossa segurança entre países parceiros confiáveis. Estamos desenvolvendo esse projeto (acordo de paz) com eles. Algo que gostamos, algo que não gostamos. Nós, ucranianos, queremos muito, como europeus, eles são muito céticos. No meio encontraremos a resposta. Queremos um acordo internacional aprovado pelos parlamentos dos países garantes. Mas sem a Rússia. Boca mudou algumas coisas. O tempo muda as coisas.

Zelensky insistiu na necessidade de um rápido reconhecimento da Ucrânia como país candidato à adesão à União Europeia. Resumindo: a ordem de parar as hostilidades que Kiev enviou na sexta-feira passada aos últimos soldados restantes em Azovstal levou à implementação de um acordo alcançado graças à mediação de outros países, segundo o qual os russos se comprometeram a garantir a segurança do soldados rendidos. e realizar uma troca de prisioneiros, devolvendo as Ilhas Azov à Ucrânia (ou entregando-as a um terceiro país). Se essa jornada espinhosa e acidentada for concluída, as negociações podem ser retomadas. No entanto, seria difícil supor que Putin, tendo tomado Mariupol, pudesse concordar em se separar do Donbass. “Mas 700.000 soldados estão defendendo a Ucrânia”, lembra Zelensky, uma forma de dizer que mesmo os russos deveriam encontrar uma saída. O jornal online de Mendoza deu uma entrevista a Rosyan Leviev, fundador do grupo de jornalistas investigativos Cit na Rússia.

“É provável que os julgamentos de demonstração dos prisioneiros de Azov e dos fuzileiros navais ucranianos que estavam em Azovstal agora sejam realizados”, explica Leviev, “mas “em cerca de um mês e meio ou dois meses, o lado ucraniano lançará um anti-preconceito em larga escala”. Leviev argumenta que os russos têm uma proporção crescente de casos de recusa em ir à Ucrânia para lutar. Se esse cenário estiver correto, vale a pena sentar à mesa de negociações também em Moscou. Ainda há um presente de bombardeios, combates, destruição, feridos e mortos. todo dia. Nas últimas horas (fonte ucraniana) bombas russas mataram 13 em Lugansk. Vinte feridos em Izyum, perto de Kharkiv. Um ataque com mísseis em Odessa destruiu um complexo industrial. Em geral, os combates no Donbass continuam inabaláveis.

Mariupol, foto da evacuação de civis da siderúrgica Azvostal

Lista

Na frente diplomática, Moscou divulgou uma nova lista de 963 americanos que estão proibidos de viajar para a Rússia. Estes variam de Biden a Morgan Freeman, de Kamala Harris ao chefe da CIA William Burns e de Mark Zuckerberg (pai do Facebook) ao ex-candidato presidencial John McCain (mas é improvável que tente ir a Moscou desde sua morte em 2018). Não há Trump na lista. No centro da adesão de ontem da Suécia e da Finlândia à OTAN estão os novos desenvolvimentos. Delineando os riscos, o presidente turco Erdogan, em um telefonema com a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson, reiterou “as preocupações sobre as atividades de grupos terroristas o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, as Unidades de Proteção Popular e o movimento FETO na Suécia: o país candidato à OTAN deve encerrar seu apoio financeiro e político.” Um discurso semelhante com o presidente finlandês Niinistö Erdoğan explicou mais tarde ao secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg: “A Turquia não adotará uma atitude positiva em relação à adesão da Suécia e da Finlândia até que a solidariedade desses dois países apareça. “