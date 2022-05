Ucrânia, Zelensky: “Não há negociações sem defensores Azovstal” – o mundo

guerra em Ucrânia Ela só pode ser terminada por meios”Diplomatas“Enquanto as negociações entre Moscou e Kiev estão suspensas, disse o presidente Volodymyr Zelensky em entrevista a um canal de TV ucraniano. A guerra será ‘sangrenta, será travada, mas certamente terminará com diplomacia'”, disse Zelensky. Azovstal caiu. Após 86 dias de resistência que marcaram o destino e o imaginário da guerra, a siderurgia se tornou um símbolo de defesa Mariupol A Ucrânia não é mais um bunker. “Vamos trazê-los para casa”, disse Zelensky, “é isso que devemos fazer com nossos parceiros que assumiram a responsabilidade. O exército disse aos meninos que saíssem e salvassem suas vidas”. Em seguida, o presidente ucraniano explicou que a retomada Negociações Com a Rússia, dependerá muito se os russos salvarão “as almas dos defensores de Mariupol”. No momento, “muito” depende dos resultados da troca de prisioneiros, que deve incluir os combatentes que deixaram a siderúrgica Azvostal. Sobre o líder dos separatistas pró-Rússia em Donetsk Denis Pushlin, O julgamento de combatentes ucranianos de prisioneiros de Azovstal perante um tribunal russo em Moscou é “inevitável”.Porque é “o pedido do cidadão e da sociedade”.

Os russos podem ter superestimado o número de defensores ucranianos evacuados de Azovstal para maximizar o número de prisioneiros de guerra russos que poderiam ser substituídos por soldados ucranianos ou para evitar constrangimento em termos de admitir que eles haviam sitiado por meses. Contra apenas “centenas” de soldados ucranianos: diz o Instituto Americano para os Estudos de Guerra (ISW) do Exército dos EUA. Especialistas militares dos EUA também notaram que os soldados russos “recapturaram algumas posições tomadas pela contra-ofensiva ucraniana ao norte de Kharkiv”. Finalmente, eles observaram que “as forças russas podem estar se preparando para um contra-ataque ucraniano maior e um conflito prolongado no eixo sul”.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou uma lista de quase 1.000 cidadãos dos EUA que estão proibidos de entrar na RússiaA agência de notícias russa Interfax informou que a lista inclui 963 cidadãos, incluindo o presidente Joe Biden. Esta ação foi tomada em resposta às sanções dos EUA contra a Rússia. Há também o chefe do Facebook Mark Zuckerberg e o ator Morgan Freeman Na lista negra, 963 americanos não poderão mais entrar na Rússia. A estrela de Hollywood, em particular, é acusada de gravar um vídeo em 2017 no qual afirmava que Moscou estava conspirando contra os Estados Unidos. A proibição de líderes políticos, além de Joe Biden, também diz respeito ao secretário de Estado Anthony Blinken e ao chefe do Pentágono Lloyd Austin.

Enquanto isso, a Rússia forneceu gás natural para Finlândia A empresa estatal finlandesa de energia Gasum disse depois que o país escandinavo se recusou a pagar o fornecedor da Gazprom em rublos. “O fornecimento de gás natural para a Finlândia sob o contrato de fornecimento da Gazum foi interrompido”, disse a empresa finlandesa em comunicado, acrescentando que o gás agora será fornecido de outras fontes através do oleoduto do Báltico, que conecta a Finlândia à Finlândia.

A Rússia vai estudar a “possibilidade” de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia entre os combatentes do regimento Azov e o oligarca pró-russo Viktor Medvedchuk, que foi capturado no mês passado em um ataque 007 em Kiev.

O número de mortes de civis nas últimas 24 horas no bombardeio russo da região leste de Lugansk subiu para 13. Isso foi anunciado pelo chefe da Administração Militar Regional Sergei Gaidai, citando a BBC. Doze pessoas foram mortas na cidade de Severodonetsk, um centro estrategicamente importante para os russos porque seu controle permitiria que a Rússia se voltasse para o oeste e se conectasse com as forças russas que avançam para o sudeste de Izyum.

O Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia disse na última atualização publicada no Facebook, acrescentando que “num futuro próximo, espera-se que a concentração de forças na direção de Kharkiv seja reforçada com unidades do 1º Exército de Tanques do Distrito Militar Oeste.” “O bombardeio continua ao longo de toda a linha de contato”, continua o Estado Maior, observando que nas direções Volyn e Polsky no norte da Ucrânia, “a situação em geral não sofreu mudanças significativas. Há um aumento no sistema de segurança. Eletrônicos inteligência e guerra eletrônica nas áreas fronteiriças com a Ucrânia A ameaça de lançar mísseis e ataques aéreos contra alvos ucranianos do território da Bielorrússia permanece.”

Uma mina de carvão pegou fogo devido a um bombardeio russo na região sudeste da Ucrânia, em Lysechhansk, causando vítimas e feridos, de acordo com o relatório da Administração Militar Regional de Lugansk citando UNIAN.

As Forças Armadas russas destruíram uma base de treinamento para unidades de operações especiais das Forças Armadas ucranianas perto de Odessa. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa russo, conforme relatado pela Interfax. “Forças de foguetes e artilharia atingiram 77 postos de comando, 602 áreas de concentração de tropas e equipamentos militares das Forças Armadas da Ucrânia, incluindo um campo de treinamento para unidades de operações especiais das Forças Armadas ucranianas com pessoal perto do Lago Sasek, na região de Odessa”, disse um porta-voz do Ministério da Defesa. Igor Konashenkov.

“Ao fechar nossos portos, a Rússia está colocando milhões de pessoas em risco de fome. Juntamente com seus parceiros, a Ucrânia estabeleceu duas rotas terrestres alternativas para entregar as exportações de alimentos e salvar a África e outras regiões da fome. A Rússia deve acabar com o bloqueio para permitir uma exportação completa e gratuita ”: disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro, em Tweet no Twitter Coleba.