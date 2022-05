Greta Thunberg muda sua abordagem

A exposição massiva na mídia nos últimos anos impulsionou essa tendência Greta Thunberg Reduzir significativamente sua presença na mídia, com o objetivo de trazer à tona as muitas vozes de jovens ativistas e outros ativistas que estão organizando reuniões e iniciativas em todo o mundo para falar sobre a crise climática e suas consequências. A mudança ocorreu sobretudo nestes dois anos de pandemia, como explica um homem alto item a partir de PolíticoNão só resultou da maior conscientização de Thunberg, que agora tem 19 anos, mas também das restrições da pandemia de reunir e organizar grandes eventos nas cidades.

Nos últimos anos, Greta Thunberg tornou-se a ativista mais comentada e ouvida em questões de mudanças climáticas, não apenas por movimentos ambientalistas, mas também por chefes de governo e políticos, que são frequentemente criticados por não fazerem o suficiente em seus países para reduzir a poluição emissões. Seu sucesso veio em grande parte da atenção massiva da mídia, que dedicou muito menos espaço a milhões de estudantes do que a “Sexta-feira no futuro‘, a iniciativa idealizada pelo próprio Thunberg, pede aos formuladores de políticas que atuem na emergência climática.

“Sexta-feira para o Futuro” vem de Protesto Foi lançado por Thunberg na Suécia em 20 de agosto de 2018, quando ela decidiu não voltar à escola até 9 de setembro, dia das eleições políticas, pedindo ao governo que adotasse uma abordagem mais séria das mudanças climáticas e adotasse políticas mais consistentes para reduzir as emissões de dióxido de carbono. O protesto surgiu após um verão extremamente quente na Suécia, que levou a vários incêndios generalizados.

Em vez de ir à escola, todos os dias Thunberg aparecia em frente ao prédio do parlamento sueco em Estocolmo mostrando uma placa com as palavras “Skolstrejk för klimatet” (“Greve escolar pelo clima”). Após as eleições políticas, Thunberg voltou à escola, mas se ausentou na sexta-feira para continuar seu protesto. Os meios de comunicação começaram a receber a notícia da sua própria greve, e com o passar do tempo muitos outros estudantes, a princípio europeus em sua maioria, começaram a seguir a mesma abordagem organizando eventos semelhantes, que gradualmente se tornariam mais organizados com coordenação internacional no “âmbito ” de sexta-feira no futuro.

Thunberg fez parte e colaborou na organização de iniciativas, cujo tema principal foi: A ciência agora mostrou claramente que o aquecimento global é causado principalmente por atividades humanas, soluções para reduzir emissões estão cada vez mais disponíveis e devem levar gerações antes que as nossas enfrentem o problema problema imediatamente, antes que ele seja. Seus efeitos afetarão as novas gerações nos próximos anos.

Foi uma mensagem bastante simples e direta, mas mostrou claramente que amadureceu em uma parte do mundo, o Ocidente, onde os efeitos do aquecimento global ainda estão contidos e não podem ser comparados a outras regiões do planeta. Onde eventos extremos já estão acontecendo devido às mudanças climáticas.

como ele diz PolíticoEntre 2018 e 2019, Thunberg parecia muito conhecedor e interessado nas evidências científicas sobre a emergência climática, mas menos ciente das implicações em locais onde os moradores realmente precisam lidar com dificuldades significativas. As coisas começaram a mudar durante a viagem de Thunberg aos EUA em 2019, e a mídia acompanhou muito a decisão de chegar ao país. Em um barco à vela Não com um avião de passageiros (a aviação civil tem altos níveis de emissões de gases de efeito estufa).

Ao se reunir com pessoas de minorias e de diferentes esferas da vida em Nova York e outras partes dos Estados Unidos, Thunberg começou a entender que a mensagem não poderia ser apenas sobre as evidências científicas, mas também sobre o que as mudanças climáticas significam para as pessoas e não dentro. O futuro, mas no presente. Essa nova visão continuou a se expandir durante os dois anos da pandemia, quando os inúmeros bloqueios em todo o mundo para limitar as infecções pelo coronavírus dificultaram a organização de grandes eventos de rua, com centenas de milhares e às vezes milhões de participantes. “.

Grande parte da atividade passou a ser online, com eventos de streaming organizados e, acima de tudo, videochamadas entre voluntários para discutir como manter os participantes engajados, mesmo que remotamente. Para Thunberg, esta foi uma oportunidade de se conectar com líderes de grupos ativistas em outras regiões do mundo, onde as mudanças climáticas já levaram a eventos extremos frequentes, como períodos prolongados de seca ou inundações. Diante de problemas urgentes, ativistas em Uganda, Índia ou Filipinas tinham ideias diferentes de Thunberg e outros sobre o que significa enfrentar a emergência climática.

ele está escrevendo Político:

Disha Ravi, uma ativista da Índia, disse que ela e outras pessoas das partes mais pobres do mundo ficaram surpresas por seus novos amigos não entenderem o que significa viver diariamente com as mudanças climáticas. Em sua opinião, o movimento ambientalista “Something White” e “Fridays for Future” não são exceção. Quando dois ciclones ameaçaram a área onde Tan vivia [Mitzi Jonelle Tan, un’altra attivista] Nas Filipinas, no final de 2020, voluntários ocidentais lhe enviaram uma lista de tarefas de emergência. Alguém disse que ele enche a banheira com água, para pegar um pouco caso saia de casa isolado e sem água para beber. Tan explica: “Pensei: não tenho banheira. É uma coisa muito rica. A água das nossas bacias não é potável. Eles ficaram muito surpresos.”

Thunberg e os demais voluntários – que vale lembrar são em sua maioria adolescentes e aqueles com experiências limitadas que justificam alguma ingenuidade – tiraram lições importantes dessa troca de conhecimento e entenderam como a comunicação sobre problemas relacionados às mudanças climáticas pode incluir não apenas aspectos científicos, mas também muitos ramificações, políticas e sua grande diversidade de acordo com as diferentes partes do mundo. Anteriormente, o confronto político era muitas vezes deixado de fora das sextas-feiras para as discussões internas do Future, sobretudo para evitar a exploração e manter uma mensagem clara e escrita sobre questões ambientais.

Enquanto isso, a mídia continuou a prestar muita atenção a Thunberg, especialmente sua retórica extremamente dura em relação ao governo e líderes políticos, com menos atenção dada a ativistas e ativistas de outras regiões do mundo, que tentaram compartilhar suas experiências e problemas. A própria Thunberg disse isso claramente durante um evento organizado no ano passado em Milão em vista da COP26 em Glasgow (Escócia), a importante conferência internacional sobre clima organizada com a Itália. Referindo-se à política e à mídia, ele disse: “Eles selecionam cuidadosamente alguns jovens para participar de reuniões como esta e depois fingem nos ouvir”.

Naquela ocasião Thunberg Ela disse E ainda: “Reconstruir melhor: tal e tal e tal. A economia verde: tal e tal e tal. Emissões zero até 2050: tal e tal”, indicando que as políticas climáticas eram apenas palavras sem ação concreta. evitar que os compromissos sejam meras palavras. Mais uma vez, a citação levou a muita conversa sobre Thunberg e, em menor medida, sobre outros grupos e ativistas ativistas.

Trinta segundos para Greta Thunberg e ela realmente roubou a cena: “Economia verde: bla bla bla. Net zero: fulano de tal”. pic.twitter.com/y9AxIZhzeu – Ferdinando Cutugno (@FerdinandoC) 28 de setembro de 2021

Nos últimos meses, Greta Thunberg tentou reduzir sua presença na mídia, ao mesmo tempo em que tenta promover e apresentar outros que fazem parte do “Fridays for Future” e outros movimentos que lidam com as mudanças climáticas. Já na COP26 e em outras ocasiões públicas, ela se apresentou com outros grupos de ativistas, deixando-lhes espaço na frente das câmeras e tentando superar a tendência dos jornais e televisões de falar apenas dela.

Dois anos após a pandemia, “Fridays for Future” em muitas partes do mundo é menos visível do que costumava ser e o mesmo vale para a maioria dos movimentos ambientais. A emergência sanitária levou a outras prioridades e deixou em segundo plano as questões ambientais, sobre as quais só voltamos a falar nos últimos meses após a crise energética. A baixa disponibilidade de gás está a levar a Europa sobretudo a rever a sua estratégia energética, com oportunidades significativas para produzir energia a partir de fontes menos poluentes, mas também com o risco de atalhos que conduzem temporariamente à produção de energia com sistemas mais poluentes.

Movimentos ambientalistas começam a discutir as implicações da crise energética e seu impacto sobre os segmentos mais vulneráveis ​​da população, com um debate acalorado sobre a oportunidade de combinar essas questões com as da emergência climática. Há quem acredite que outras questões também devem ser levadas em conta na mesma comparação, por exemplo, relacionadas à epidemia e desigualdade no acesso a vacinas em diferentes regiões do mundo, bem como a discriminação vivenciada por minorias em muitos países. Segundo alguns observadores, questões de justiça social podem ser uma distração para o movimento ambientalista, enquanto para outros não podem ser excluídas do debate, pois muitas vezes dizem respeito aos indivíduos mais expostos aos efeitos das mudanças climáticas.