Maduro vence o referendo para anexar parte da rica região de Esquipa, na Guiana, à Venezuela. As tensões estão aumentando na América Latina

“Um sucesso esmagador, uma vitória histórica”: provar que “a Venezuela tem um sistema eleitoral transparente e confiável”. Nicolás Maduro Ele comemora com declarações floreadas a vitória no referendo em que apostou todas as suas cartas e se lança a um desafio que acende um novo foco de tensões no país. América latina.

Ainda estamos longe dos flashes da guerra, mas os primeiros flashes do conflito estão no horizonte Estados Unidos da América Deixe estar Grã Bretanha Eles assistem ansiosamente. Ao longo das fronteiras GuianaNo nordeste do continente, unidades militares estão se reunindo. O Brasil faz isso, preocupado com o que pode acontecer, faz mesmo assim Guiana A sua população não ultrapassa as 800.000 pessoas, temendo ser esmagada pelos ventos patrióticos e nacionalistas varridos pelo regime. Caracas Está soprando há semanas. O presidente venezuelano vence o referendo para anexar grande parte do território venezuelano Guiana XikipaÉ uma área de 160 mil quilômetros quadrados, rica em matérias-primas, ouro, petróleo e gás, e é fundada por 10.544.320 milhões de votos, um direito que considera antigo e histórico também. A torrente de sim está se aproximando de 90%.



(Reuters)

Através de cinco perguntas, ele resgata a antiga reivindicação territorial da ex-colônia britânica que se tornou independente em 1966. A Guiana Esquipa, cercada por densas florestas, havia sido conquistada pela Coroa espanhola, que tentou repovoá-la. Em seguida, passou para as mãos dos holandeses e foi finalmente cedido à Grã-Bretanha. Caracas, exausta pela Guerra da Independência, abandonou aquele pedaço de terra que sempre lhe pertenceu, e só em 1899 é que compareceu perante a justiça internacional, reivindicando a soberania sob a qual governou, conhecida como Prêmio de Arbitragem de Parisfoi comissionado permanentemente Londres.

A Venezuela protestou, descreveu esta decisão como uma fraude e recusou-se a aceitá-la. O conflito não foi resolvido durante mais de meio século, e só quando a Grã-Bretanha concedeu a independência à sua antiga colónia é que chegou a um acordo com a Venezuela que reconheceu as reivindicações do seu vizinho e propôs atribuir o conflito à Venezuela. Nações Unidas. O conflito permaneceu suspenso num estado de incerteza, sem que se chegasse a um acordo claro e final. Uma vez no poder, a mesma coisa Hugo Chávez Acabou sendo arquivado, iniciando um clima de détente com o novo clima Guiana Independente, ela está em muito mau estado e não tem recursos, e ele lhe oferece ajuda para ajudá-la em sua miséria. A rica Venezuela venderá petróleo do Orinoco a preços reduzidos em troca de um acordo geopolítico que consolide a liderança energética de Chávez na região. Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores, seguiu as diretrizes do líder e concentrou-se nos conflitos internos para emergir como o futuro líder golfinho da Revolução Bolivariana. “Ha” pelo qual pagou caro e foi repreendido por todos, a oposição está na linha da frente, mesmo após a morte do seu professor.

A questão ressurgiu em 2020, quando o mais alto tribunal da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, assumiu o processo a pedido da Guiana. O país havia descoberto matérias-primas riquíssimas e tinha medo de despertar o vizinho. O que aconteceu imediatamente. As Nações Unidas ainda não expressaram a sua opinião desde então, e provavelmente demorará anos até que o faça. Mas quando Maduro começou a tocar tambores e a promover o referendo, lançando uma campanha massiva e mobilizando todas as agências estatais, a Guiana ficou alarmada e pediu às Nações Unidas que impedissem as consultas. Na última sexta-feira, o tribunal rejeitou o pedido e permitiu a realização do referendo. Mas ele também alertou Caracas para “abster-se de tomar qualquer ação que possa alterar o controle da Guiana sobre Esquipa”.

O tom agressivo de Maduro



Incitamento não é um relatório. A mobilização e o tom do presidente venezuelano foram muito claros. “Esta terra nos pertence, os nossos libertadores defenderam-na e voltará a ser defendida”, disse poucas horas antes da abertura das 11.122 assembleias de voto espalhadas pelo país. Mas, acima de tudo, foram as duas últimas das cinco questões propostas que suscitaram maiores preocupações. A quarta perguntou se “concordamos em nos opor por todos os meios, no cumprimento da lei, à exigência de que a Guiana atue unilateralmente no mar aguardando a demarcação da fronteira”. Não está claro o que significa “por todos os meios” e se isto também pressupõe o uso da força e, portanto, a anexação por meios militares.

A quinta questão é mais clara. Ele perguntou: “Se apoiarmos a criação de um estado”. Guiana Xikipa E desenvolver um plano rápido de assistência global para os atuais residentes daquela região, que inclua a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana. Integração plena da própria população, que assim se tornará oficialmente cidadã venezuelana.

Este entusiasmo e paixão surgem de duas necessidades. O primeiro é a política. Maduro enfrenta dificuldades e precisa jogar a carta nacional e patriótica para restaurar o consenso entre a população, que caiu aos níveis mais baixos da história. Desta forma, desvia a atenção dos problemas que arrastaram o país para uma crise catastrófica e tenta recuperar a sua posição face à oposição que, juntamente com Corinna Machado, líder da direita e potencial candidata nas próximas eleições de 2024, corre o risco de dominá-lo, alterando-o. Um sistema que parece inoxidável.

A segunda razão é económica. A Guiana descobriu-se rica, muito rica, mas Exxon MobilUma empresa multinacional americana de energia identificou mais de 30 campos de petróleo na costa atlântica. Os locais estão localizados diretamente a montante do rio Essequibo, em Caracas, que é a fronteira natural do território que agora reivindica fortemente. Estas bolsas contêm cerca de 11 mil milhões de barris de petróleo bruto. Há quatro anos que produzem quase 400 mil barris por dia, elevando o PIB para 43,5 por cento em 2022, que este ano está estimado em 3,2. O tesouro que tirou da pobreza o menor e mais pobre estado da América do Sul.

A Guiana vê hoje um futuro brilhante e todas as expectativas confirmam que tem boas hipóteses de se tornar o país mais rico da região se não permitir que a corrupção a consuma. Nicolás Maduro sabe disso. Conquistar Esquipa seria uma lufada de ar fresco. Também jogará melhor as suas cartas no jogo com os Estados Unidos, uma vez que está preparado para impor novamente sanções se obstruírem o processo eleitoral de 2024, mas também sofre com a escassez de petróleo depois de o bloco russo ter sido atingido por sanções devido à invasão da Ucrânia. . Não se sabe o que acontecerá agora. Graças ao seu sucesso, Maduro poderá defender o seu caso com mais força nas Nações Unidas, exigindo uma decisão clara e final. Ou ele impõe sua mão e ameaça seu vizinho com uma invasão. De qualquer forma, terá de enfrentar a oposição determinada da Guiana, que ontem, com o seu presidente, Irfaan Ali, vestido de camuflagem e diante de soldados alinhados na fronteira, repetiu: “A Esquipa é nossa e estamos prontos para invadir isto.” Defendendo cada centímetro quadrado.”