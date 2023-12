“Uma garrafa de água para 48 horas e um pouco de comida. A vida como um prisioneiro com medo da morte” – Corriere.it

para Greta Privitera

Hela, 13 anos, e mãe Raya: Tínhamos que falar devagar. Provocações dos carcereiros: “Já estivemos nesta terra antes de vocês”.

Hila acha muito estranho ver cartazes com a sua fotografia nas paredes de Tel Aviv: “Mas há quanto tempo estou lá?”, pergunta ao tio, Yair Rotem. “Imediatamente após o dia 7 de outubro, enchemos as cidades, as televisões e as redes sociais com os vossos rostos. Tínhamos apenas um objetivo: levar você para casa“Ele responde. Em cinquenta dias de reféns em Gaza, Hella (13 anos), sua mãe Raya (54 anos).Sua amiga Emily Hand, 9 anos, não tinha ideia do que estava acontecendo no país. “Eles não tinham notícias. Eles sabiam que foram sequestrados pelo Hamas, mas isso é tudo. De repente me fazem perguntas: “O vizinho está vivo?”, “O que aconteceu com o colega dele?”, “E na nossa casa?” Tento dizer tudo com muito cuidado“Seguindo o conselho de psicólogos”, explica Al correio

Rotem. Ele responde de um hotel em Tel Aviv: “Desde ontem nos mudaram para cá. Nos dias que se seguiram à libertação, estivemos no Hospital Sheba.”