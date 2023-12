Israel e seu plano de guerra de um ano. Líderes do Hamas “destinados a morrer” – Courier.it

Do nosso correspondente

Jerusalém – Há vinte e seis anos, no primeiro período do seu sexênio Benjamim Netanyahu Ele cruza com Khaled Mishal em uma rua de Amã. Dois agentes do Mossad tentam fazer exatamente isso Eliminando o chefe do Hamas na época Com o nome de Sam, eles deveriam se aproximar dele. Conseguiram contaminar seu ouvido e os guarda-costas suspeitaram e os detiveram, sendo entregues aos jordanianos. Eles entraram com passaporte canadense e só poderão sair se o primeiro-ministro israelense concordar em dar ao rei Hussein – agora um aliado, mas ameaçando condená-los à morte – o antídoto para salvar o homem quase morto que ordenou uma série de ataques. Atentados suicidas em Israel. Bibi rende-se, o jogo fatal com Mashal e o Hamas recomeça e, tal como o seu líder, a organização é revivida e fortalecida após este assassinato fracassado.

agora Meshal volta à lista de golsde “destinado a morrer”, Bani Mavit A frase em hebraico é para ele e outros presidentes hospedados no exterior, como Ismail Haniyeh, Saleh Al-Arouri e Musa Abu Marzouk, que se deslocam entre o Catar, a Turquia e o Líbano. A luz verde foi dada e Netanyahu anunciou-a num discurso à nação em 22 de novembro: “Vamos persegui-los por todo o mundo.”. Mas as engrenagens de operações concebidas pelo Instituto já estão em andamento – escreve o jornal Jornal de Wall Street – É considerada uma extensão da guerra em Gaza e deve ser implementada no final do conflito “porque a campanha de assassinatos selectivos incluirá actualmente o Qatar, que continua no centro das negociações para a libertação dos reféns”. Isso levará algum tempo.

“O Hamas ainda não entendeu – comentou uma fonte anônima… Tempos Financeiros– Desta vez temos paciência. Tudo mudou no dia 7 de outubro, quando terroristas invadiram o sul do país e mataram 1.200 israelenses. O jornal britânico está reconstruindo Um projeto de várias etapas identificado por analistas de inteligência e estrategistas do Estado-Maior. O objectivo destes meses, antes que o âmbito da luta se expanda globalmente, continua a ser erradicar o grupo fundamentalista da Faixa de Gaza que controla desde 2007, quando tomou o controlo do Presidente Abu Mazen. READ "cruz e suástica"

O intenso ataque militar deverá continuar – segundo estimativas dos generais – até o início do próximo ano. A segunda parte poderá durar vários meses, mesmo que Anshel Pfeffer, colunista do jornal israelense HaaretzEle ressalta que “por trás de todos os anúncios da duração, o exército sabe que a ‘janela de legitimidade’ está se fechando e por isso as incursões estão se acelerando”.

Os ataques avançam em direção a Khan Yunis, onde nasceu o chefe do Estado-Maior Yahya Al-Sinwar e onde parece estar escondido. Os outros alvos principais são Marwan Issa e o comandante militar Mohammed Deif, o “fantasma” caolho que Israel tentou assassinar sete vezes com mísseis no seu carro ou nos apartamentos onde estava escondido: juntos, teriam planeado o ataque com 57 dias de antecedência. .