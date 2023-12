A verdade sobre o terceiro segredo de Fátima: a (verdadeira) profecia da Virgem Maria.

Corria o ano de 1917 quando Nossa Senhora apareceu à jovem pastora Lucía dos Santos e aos seus primos Francisco e Jacinta Marto, colocando nas suas pequenas mãos alguns enormes segredos sobre a humanidade que só tinham sido parcialmente revelados ao longo do tempo. Especialmente o terceiro, revelado pelo Papa João Paulo II em 2000, não foi totalmente revelado. Agora o livro de Saverio Gaeta Segredos da Irmã Lúcia – Fátima, a verdade nunca foi contada (Piemme), uma investigação inédita, revela a parte que ninguém ousou contar antes, e também levanta muitas questões sobre o que as palavras de Maria significam no fundo. Um livro cheio de detalhes e cheio de muita esperança, do qual falamos na entrevista com o autor.

Sempre se falou do Segredo de Fátima e muitas vezes se disseram coisas que não correspondem à realidade. Onde você começou esta investigação?

“O ponto de partida para esta nova investigação são os documentos inéditos recolhidos para o processo de canonização da Irmã Lúcia, as ‘últimas visões de Fátima’, bem como uma série de segredos que recolhi ao longo dos últimos anos de pessoas familiarizadas com este assunto.” Detalhes interessantes sobre os acontecimentos associados à aparição em Portugal. Graças a este material pude lançar luz sobre fatos nunca antes revelados e fazer uma reconstrução completa do que aconteceu de 1917 até hoje.”

Em 2000, o Papa João Paulo II decidiu revelar o conteúdo do “Terceiro Segredo”, mas na verdade a sua reconstrução conduziu a outra versão dos acontecimentos. Houve um desejo de não contar toda a verdade ou foi uma espécie de falta de compreensão?

“A reconstrução detalhada que apresento no livro confirma indiscutivelmente a validade de todas as hipóteses anteriormente levantadas sobre o facto de apenas ter sido revelada a parte que as autoridades do Vaticano consideraram referir-se diretamente às palavras da Virgem Maria, e não todas as outras interpretações. Enviado pela Irmã Lúcia em Décadas passadas. Basta citar os trechos da carta que a vidente escreveu ao Papa Paulo VI em agosto de 1967, na qual afirmava descrever a imensa luz de Deus, as palavras da Virgem Maria sobre Portugal e a fé, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, notando em cada caso que ele não explicou “Evolução, significado e cognição”.

Porque é que nunca foram dados mais esclarecimentos sobre o que a Irmã Lúcia disse?

“Basicamente por duas razões. A primeira é a dúvida expressa por alguns funcionários do Vaticano, embora com autoridade, relativamente às verdadeiras palavras da Virgem que eram, em vez disso, interpretações da Irmã Lúcia, como se a vidente pudesse ter-se permitido expressar as suas opiniões pessoais”, em vez disso do que a iluminação recebida Direto do céu. A segunda diz respeito à gravidade dos textos ainda não publicados – que supostamente estão guardados nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores, e não nos arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé, como é o caso até agora.Pensámos – o que se centra na crise de fé na Igreja, que caracterizará o tempo de perseguição descrito pela Irmã Lúcia em “O Terceiro Segredo”.

Este segredo sempre esteve associado à guerra “final” e atualmente os sinais estão todos aí. Estamos à beira do fim?

“Todas as profecias marianas são ‘condicionais’, o que significa que podem ser modificadas ou canceladas pela oração. Devem, portanto, ser interpretadas não como uma ameaça de punição do Céu, mas como um apelo maternal a cada um de nós para que façamos o nosso melhor. é possível para ele, evitar o risco de espalhar… o mal, e o impulso da humanidade para a autodestruição, que hoje é permitido pela quantidade de armas nucleares instaladas em muitos lugares da face da Terra. A mensagem de Fátima é, sem dúvida, a O mais urgente sobre esta terrível possibilidade é um alerta que não deve ser esquecido, dado exatamente o que está acontecendo nas duas profecias marianas mais presentes no século passado: a Rússia e o Oriente Médio.

Nas últimas décadas, a Igreja testemunhou uma profunda crise de valores. A mensagem da Virgem Maria também está relacionada com isso?

“As aparições marianas são como um mosaico, onde cada peça tem um significado e é indispensável para a compreensão de todo o quadro. No que diz respeito à Igreja, há provavelmente escritos da Irmã Lúcia que ainda não foram divulgados, que detalham os problemas da sua crise. Mas em outras manifestações, como La Salette ou Três fontesO perigo da apostasia, isto é, do abandono da fé pelos membros da igreja, foi relatado de uma forma decididamente mais alarmante.

Existe algum tipo de caminho para a redenção em seu processo de reconstrução?

“Sim, certamente! E é levar a sério os apelos do Céu, sem distinguir cuidadosamente entre o que não levanta nenhum problema e o que parece perturbar a nossa tranquilidade, através de imagens e apelos de natureza dramática. Na verdade, precisamente desta consciência, serviço A missão pastoral de anunciar o Evangelho e de propor a conversão dos corações, que é o fundamento da missão cristã, pode encontrar renovada força.

O que essa pesquisa profunda que você conduziu mudou em você e o que você quer dizer?

“Ao me aprofundar no tema das aparições e profecias marianas durante décadas, obtive a confirmação definitiva de sua confiabilidade, com a certeza de que elas chegam até nós como um dom de Deus, que deseja apenas o verdadeiro bem de toda a humanidade e a proteção de os seres humanos de Sua criação.”