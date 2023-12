Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Kiev: “Esta noite houve risco de acidente nuclear em Zaporizhia.” Olena Zelenska: “Não quero que meu marido concorra novamente.”

• Apesar do frio, os combates continuam em diferentes frentes e Kiev reivindica a destruição de 5 instalações militares russas, incluindo depósitos de munições e outras infra-estruturas

• Putin prepara-se para uma nova fase da guerra e ordena um aumento do número de soldados em 15%.

• Notícias contraditórias de Donetsk, onde os combates são ferozes. Moscovo afirma ter feito progressos no terreno, enquanto Kiev afirma que as forças ucranianas mantêm as suas posições.

16h03 – Kiev, um civil foi morto num ataque russo em Donetsk

A artilharia russa destruiu duas casas e matou um civil na cidade ucraniana de Khasiv Yar, em Donetsk, a apenas cinco quilómetros da cidade martirizada de Bakhmut, onde os combates continuam há meses. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior ucraniano. Na mesma região, continuam os combates ferozes em torno da cidade de Avdiivka, onde as forças russas tentam penetrar há meses.

15h19 – Olena Zelenska: “Não quero que o meu marido volte a concorrer”

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, não quer que o seu marido, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, concorra novamente. Segundo o Ukrainska Pravda, a própria esposa do presidente mencionou isso num podcast do Economist. "Não quero que ele seja presidente no próximo mandato ou nos próximos dois mandatos", confirma a esposa de Zelensky, que acredita que o marido precisa encontrar algo novo em sua vida. Jornalistas económicos perguntaram a Zelenska como ela via o futuro do pós-guerra para ela e para a sua família. "Nossa família estará junta novamente. Moraremos juntos com meu marido e filhos. sempre. Vamos tirar férias e ir para algum lugar, nem sei para onde, mas vamos ficar juntos, nós quatro. Estas férias durarão um mês. Depois pensaremos no que devemos fazer a seguir, ele e eu", explica a esposa do presidente ucraniano.

12h43 – Kiev: “Esta noite existe risco de acidente nuclear em Zaporizhia”

Segundo o chefe da agência atómica ucraniana Energoatom, Petro Kotin, a central nuclear de Zaporizhzhya esteve “à beira de um acidente nuclear e radiológico” esta noite devido a um corte total de energia na central, que foi resolvido esta manhã. Kotin disse: “Os ocupantes (russos) não estão preocupados com a segurança da estação” e “continuarão a criar condições perigosas e a chantagear o mundo inteiro com acidentes nucleares e de radiação”.

11h25 – Ministério da Defesa britânico: “Moscou está tentando acalmar a insatisfação das esposas dos soldados”.

As autoridades russas estão a tentar suprimir a oposição das esposas dos soldados destacados na Ucrânia. O Ministério da Defesa britânico confirma isto no seu relatório diário de inteligência. Pesquisas realizadas pela mídia russa independente e comentários das próprias esposas que protestavam sugerem que, nas últimas semanas, as autoridades provavelmente ofereceram quantias crescentes de dinheiro às famílias em troca da abstenção de protestos. Em 27 de Novembro de 2023, relata o The Guardian, um importante grupo de esposas de soldados publicou uma declaração contra a “mobilização indefinida”.

10h50 – Kiev poderá reabrir seu aeroporto internacional em breve

A Ucrânia poderá reabrir o aeroporto de Kiev em breve. Isto foi prometido pelo chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, numa reunião no Aeroporto Internacional Boryspil, nos arredores da capital. "A Ucrânia tornou-se gradualmente mais forte ao longo do ano passado e em breve poderá reabrir o Aeroporto Internacional de Kiev", disse Yermak, sublinhando – de acordo com o que foi relatado pelo The Guardian – que "agora somos capazes de garantir a segurança deste local …" Obrigado às nossas Forças de Defesa, aos nossos amigos e aos seus países: estou certo de que os cartões de embarque simbólicos que hoje vos foram entregues à vossa chegada, em breve se tornarão reais. O aeroporto foi o primeiro grande local na Ucrânia a ser fechado após a invasão das forças russas em fevereiro de 2022.

10h34 – Kiev: “10 dos 11 drones russos e um míssil foram abatidos durante a noite.”

Ontem à noite, a Ucrânia foi atacada por 11 drones “Shahed” de fabrico russo, lançados a partir da Península da Crimeia, 10 dos quais foram abatidos por fogo antiaéreo na região de Odessa, e por um míssil de cruzeiro Kh-59 na região de Odessa. Também caiu. Foi o que escreveu a Força Aérea de Kiev, citando o Ukrinform, que não forneceu mais detalhes.

06h43 – Novo ataque ucraniano à rede ferroviária russa na Sibéria

Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) Poderia ter causado duas explosões sucessivas na Sibéria, ao longo da ferrovia Baikal-Amur Estratégia para o comércio entre a Rússia e a China. Dois trens cheios de combustível explodiram durante a operação. Eles devolvem Ucrâniaska Pravda E outros meios de comunicação ucranianos, citando fontes anônimas da aplicação da lei em Kiev. A primeira explosão esta manhã envolveu um comboio-tanque que passava pelo túnel Severonomoisky, na Buriácia (o mais longo da Rússia, com 15,3 km), provocando um incêndio que demorou horas a extinguir, segundo a comunicação social russa. Uma segunda explosão ocorreu algumas horas depois, atingindo outro trem que transportava combustível enquanto atravessava uma ponte de 35 metros de altura. A Russian Railways confirmou a explosão do túnel, mas não especificou as causas. O jornal Kommersant citou investigadores dizendo que a bomba foi colocada sob um dos vagões do trem. Mas a segunda explosão não foi confirmada.

01h46 – Kiev: Rússia já perdeu 300 mil homens na guerra

Os russos poderão já ter perdido mais de trezentos mil homens na guerra da Ucrânia, entre dinheiro e milicianos da Companhia Wagner (que praticamente desapareceu de cena nesta fase do conflito): esta é a estimativa militar ucraniana e ocidental de acordo com o site Kyiv Independent.

01h43 – Ítalo-Russo para dispositivos em Moscou: “sabotador de Kiev”

Por Marta Serafini, nossa correspondente no Dnipro

Ele foi recrutado pela inteligência ucraniana em Istambul em fevereiro passado. Depois treinou na Letônia. Ruslan Siddiqui, 35 anos, passaporte ítalo-russo, foi preso pelo FSB em Moscou sob a acusação de sabotagem.. A última operação em novembro, e Um trem de carga descarrila perto de RyazanSudeste de Moscou, com 15 veículos capotados. No último dia 20 de julho, sob instruções da inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi relatado que FFabricante de dispositivos explosivos Os serviços russos informaram que ele “equipou quatro drones e os utilizou para realizar um ataque ao aeroporto militar de Diaghielevo”.

01h41 – Anistia: A invasão russa isolou deficientes e idosos