Rotterdam, tiroteio duplo e incêndio criminoso: pelo menos 3 vítimas. Homem preso

Pelo menos três pessoas morreram esta tarde na cidade holandesa de Roterdão, em dois tiroteios cometidos pelo mesmo homem, primeiro numa casa particular e depois numa sala de aula do Hospital Universitário Erasmus. O assassino então ateou fogo em ambos os locais. A polícia prendeu um suspeito de 32 anos no heliporto do Hospital Universitário Erasmus: um estudante da mesma universidade, disse o promotor de Rotterdam, Hugo Hellenaar. As vítimas confirmadas foram uma mulher de 39 anos (vizinha do assassino), a sua filha de 14 anos – que morreu poucas horas depois devido aos ferimentos – e uma professora da Universidade Erasmus, de 46 anos. Houve também vários feridos. Ainda não foi possível confirmar se o morto era professor do suspeito. Também não há notícias sobre seu relacionamento com a mulher. Tanto o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, como o rei Guilherme expressaram o seu choque e tristeza pelas vítimas.