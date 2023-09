Taiwan oferece seu submarino “Flying Fish” para a guerra assimétrica contra a China – Corriere.it

Fale sobre isso “Guerra Assimétrica” Presidente Tsai Ing-wen esta manhã em frente ao casco do “Hai Kun”o primeiro submarino projetado e construído inteiramente em Taiwan.

A muito tempo atrás Estado unidoos grandes protetores da democracia taiwanesa, eles sugerem Ao governo da ilha sitiada pela superpotência chinesa Equipar-se com armas mais leves e móveisComo submarinos. “Hai Kun” (nome de um enorme peixe lendário que também pode voar, segundo a literatura clássica chinesa) é o primeiro de Uma nova classe de submarinos “originais”.Está equipado com motores diesel e elétricos e torpedos fornecidos pelos americanos.

O primeiro barco foi lançado hoje em cerimônia realizada na Base Sul de Kaohsiung. Será submetido a um ano de testes no mar. Eles são esperados em tudo Oito submarinos desta classeque quando ativado, deve permitir que os defensores taiwaneses o façam Rompendo o bloqueio naval chinês. Mas é uma corrida contra o tempo, à medida que o Exército de Libertação Popular em toda a ilha intensifica as manobras de cerco e corta as linhas de abastecimento.