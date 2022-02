Acusações contra Mueller por abuso de animais: jogador vende esperma de seus cavalos

Após a controvérsia sobre o abuso de gatos de Zuma, outro jogador também compartilhou um relatório sobre seus animais. Está localizado ao redor Thomas Mullerjogador Bayern de Mônaco. O The Sun relatou como o jogador e sua esposa, Lisa, receberam uma dica da Animal Protection. O casal tem uma fazenda e a esposa frequenta regularmente eventos com seus cavalos. “Infelizmente, temos más notícias. Nosso cavalo favorito, D’Avie, não estará disponível nos próximos meses. Ele escorregou enquanto tentava se preparar para a época de reprodução e caiu muito forte. Ele sofreu uma lesão no casco e terá para descansar nos próximos meses. Ele é um grande amigo e poderia ter sido pior”O próprio Thomas Muller admitiu. Mas a acusação diz respeito justamente à questão da procriação, em que o jogador e sua esposa, Lisa, vendem esperma para seus cavalos. Precisamente por causa da lesão, o esperma dos cavalos D’Avie pode ser adquirido por um valor reduzido de 200 em vez de 2.000 euros. Tudo isso alertou a proteção animal, que se expressou nestes termos: “É terrível que aqueles que se dizem amantes de cavalos estejam forçando os animais sob seus cuidados a realizar atos sexuais não naturais para beneficiá-los. Mueller teria sido evitável e desnecessário.”