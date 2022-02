Ucrânia, as grandes potências alinhadas. No campo o último soldado deixou o Afeganistão

O último será o primeiro. Ele, o primeiro general americano a pisar na Europa Oriental à frente de 3.000 fuzileiros navais da 82ª Divisão Aerotransportada em Fort Bragg enviados para reforçar a OTAN no flanco nordeste, será o veterano. Chris Donahue, o último a sair de Cabul. Quem não se lembra disso? Sua foto tirada na luz verde de uma sala de visão noturna na noite do aeroporto de Karzai enquanto escalava o Belly #17 se tornou viral em todo o mundo. Porque até as derrotas têm seus heróis. Na Europa, por um lado Rússiapor outro lado, o restante doUcrânia e a Garoto Eles estão tomando partido no jogo na Ucrânia, esperando por uma invasão.

Em vez disso, 160 americanos se retiraram da Guarda Nacional da Flórida, por precaução, designada desde novembro para a 53ª Brigada de Infantaria Ucraniana com a tarefa de treinar forças locais. As 3.000 chegadas se juntarão a outros 1.700 americanos estacionados na Polônia e 1.000 deslocados da Alemanha, como parte de um esquadrão de infantaria mecanizada, que trouxe 5.700 americanos para a fronteira polonesa. O século XX no domínio romano “M. K.” Em toda a Europa, o número de funcionários na Stars and Stripes ultrapassa os 80 mil.

forças da OTAN

Quarenta mil soldados dos países da OTAN estão prontos para se mobilizar em situações de emergência. Um total de 8.500 americanos foram “postos em alerta” com o objetivo de reforçar a Força de Resposta da OTAN (NRF), que reúne homens e mulheres de 30 países agora sob comando francês. A ponta de lança de uma brigada terrestre consistia em 5 mil unidades. Os tempos de embalagem são muito curtos, de uma semana a 48 horas. A expectativa é de vinte mil vendas, com dez mil prontas em um mês. Entre a Aeronáutica, Marinha e Unidades Especiais, ainda há 15 mil “em plena guerra”. Depois, há os grupos de combate nos estados bálticos, mil soldados cada na Letônia, Estônia e Lituânia, respectivamente sob comando canadense, britânico e alemão. A Turquia contribui para a venda de drones MQ-9 Reaper para a Romênia. Os britânicos estão equipados com lançadores antitanques móveis. No mar, por outro lado, a capitânia aliada é o porta-aviões HM “Prince of Wales”. E novamente: a Dinamarca enviou uma fragata para o Mar Báltico e 4 caças F-16 para a Lituânia, a Holanda enviou 2 F-35 para a Bulgária e centenas de infantaria francesa para a Romênia. Mil italianos destinados à Hungria e Bulgária estão prontos, enquanto 250 Albini com tanques e Centauro já estão na Letônia e outros 150 italianos na Romênia.

plano russo

Quanto aos russos, eles praticamente “sitiaram” a Ucrânia com mais de 130.000 homens concentrados na fronteira ocidental, 35.000 na Bielorrússia, 2.000 na Transnistra e mais de 12.000 na Crimeia, que foi anexada em 2014. A eles se somam os mercenários Wagner e forças paramilitares militares. Donbass, “Homenzinhos Verdes”. 160 navios russos com 10.000 marinheiros a bordo cruzam o Mar Negro, e o perigo de um bloqueio naval do porto ucraniano de Sebastopol é alto. Os olhos de satélite da empresa do Colorado, Maxar Technologies, avistaram o ataque militar em três bases na Crimeia e no Mar Negro: colunas de tanques e veículos blindados, centenas de homens marchando, 550 novas tendas na costa oeste e em uma base. .Um ar negligenciado em Oktyabrskoe, no centro da península. Outras fotos eloquentes de Kursk, no oeste da Rússia, e do aeroporto bielorrusso de Zyabrovka, a menos de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Helicópteros, tropas e equipamentos para hospitais militares. Este último é um detalhe sinistro, sem relação com os exercícios que devem ser concluídos até 20 de fevereiro.

Defesa ucraniana

O presidente Zelensky continua jogando água no fogo e diz que não há motivo para pânico, embora possa contar apenas com 200.000 soldados e 900.000 reservas, contra cerca de 1 milhão de russos com 2 milhões de reservistas, menos de um quarto de Moscou. Tanques, menos de um terço da artilharia, 34 helicópteros contra 544, enfim, uma terrível queda aérea. Mas o melhor impedimento para a invasão da Ucrânia é que um ataque russo em larga escala não será sustentável para os cofres do Kremlin, os custos diretos da intervenção e as resultantes sanções ocidentais e a renúncia às exportações de gás. Kiev cruza os dedos.