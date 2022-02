Imprudente, além do encontro – Libero Quotidiano

No meio da crise russo-americana, e a Ucrânia na balança, Jair Bolsonaro Resolvi viajar para Moscou para visitar Presidente russo Vladimir Putin. No entanto, seu voo repentino não teria nada a ver com a bomba-relógio que todos temiam estar prestes a explodir. O presidente do Brasil terá outra coisa em mente. Ele enfatizou em particular que o único propósito de sua visita era Assinatura de novos acordos nas áreas de energia, defesa e agricultura.

Obviamente, o tradicional aliado do Brasil, os Estados Unidos, teria tentado dissuadi-lo da tarefa neste momento específico. No entanto, ele não acredita que haverá problemas com Biden, apesar da crise militar. “O presidente Putin me convidou. O Brasil depende em grande parte de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia”, disse Bolsonaro, juntamente com um grupo de ministros.

O porta-voz de Putin, Dmitri PeskovSublinhou que o presidente o espera “impacientemente” e que pretende estabelecer com ele uma “intensa” relação bilateral, mas também “trocar pontos de vista sobre os temas mais importantes da agenda global”. Uma referência clara à questão da Ucrânia. Mas sobre o assunto, Bolsonaro não desabotoou muito. Ele apenas diria que Ore a Deus para que “a paz prevaleça no mundo”. Enquanto isso, Putin também declarou que estava “pronto para negociar”, enfatizou Peskov em CNN.