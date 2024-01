UE: O “plano secreto” para “sabotar a economia húngara” contra a rejeição da Ucrânia por Orban é uma pura coincidência: um “retrocesso diplomático” Notícias

Do nosso correspondente

BRUXELAS – É uma coincidência O documento foi elaborado por funcionários do Conselho da União Europeia Espalhe por Tempos Financeirosque resume “Maneiras de sabotar a economia húngara A menos que você concorde em Abandonar o veto ao plano de financiamento da Ucrânia numa cimeira especial esta semana».

O Primeiro-Ministro Orbán opõe-se ao plano de ajuda de 50 mil milhões de dólares a Kiev, que será financiado através do orçamento comunitário. Já se tinha oposto a esta decisão no Conselho Europeu de Dezembro e, numa tentativa de a anular, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para 1 de Fevereiro. Parece que a paciência dos líderes da União Europeia acaboumas A linha oficial seguida até agora com Budapeste é a do diálogo Apesar das dificuldades. mas Para aumentar a pressão sobre Orbán, surgiram rumores durante vários dias, mas o seu significado foi então minimizado Pelos Estados-membros (eles têm a decisão final sobre como ajudar a Ucrânia).

O episódio final é o documento sobre a estratégia para enfraquecer a economia húngara A Comissão Europeia afirmou não ter conhecimento deste“Você está se referindo ao funcionário do conselho. Um porta-voz da empresa disse: “Não vimos o documento e não estamos em posição de comentá-lo”. «O plano será baseado no compromisso de outros líderes da UE – relatórios Tempos Financeiros – Congelar todo o financiamento da UE em Budapeste se Orban usar o seu vetoO que pode levar a um possível declínio na confiança dos investidores no país.”

O documento é um verdadeiro retrocesso diplomáticoo que permitiu a Balázs Orbán, o diretor político do primeiro-ministro húngaro, fazer-se de vítima e escrever no X que “Bruxelas está chantageando a Hungria “Como se não houvesse amanhã, apesar de termos proposto um acordo.” Segundo F.T. Budapeste “teria aceitado um ajustamento ao orçamento da UE e até uma nova dívida”. Com a condição conjunta de que se reserve o direito de rever o pacote todos os anos e bloqueá-lo se necessário.” Para Palaz-Orbán “Agora tornou-se muito claro: Isto é chantagem e não tem nada a ver com o Estado de direito. E agora eles nem tentam esconder isso!». READ Blinkin na China. Pequim: sem concessões sobre Taiwan, escolha entre cooperação e conflito

Fontes diplomáticas europeias foram rápidas em fazê-lo Alterar o tamanho do texto do quadro Esclarece que “não especifica nenhum plano específico relacionado com o orçamento da União Europeia e o instrumento para a Ucrânia, nem qualquer plano relacionado com a Hungria”. Um funcionário da União Europeia explicou:O documento referido no artigo do Financial Times é um memorando informativo Elaborado pelo Secretariado do Conselho sob a sua própria responsabilidade, descreve a situação actual da economia húngara. Este é um documento baseado em factos e não reflete o estado das negociações em curso sobre o Quadro Financeiro Plurianual entre os Sherpas e a nível de liderança da UE. E acima de tudo “Não especifica um planomas Ele apresenta proposta que não condiz com o andamento das negociações». Além disso, foi especificado que “as conversações sobre o orçamento da UE estão em curso e sempre se basearam na procura de um compromisso aceitável para todos os 27 Estados-Membros da UE. As negociações entre os sherpas e os líderes da União Europeia baseiam-se nos princípios do diálogo, da consulta e do compromisso para o benefício de todos.”