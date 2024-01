O sistema de defesa aérea ucraniano SAMP/T fornecido pela Itália e França foi atingido – Análise de Defesa

“Mísseis aéreos não tripulados e forças de artilharia das Forças Armadas da Federação Russa atingiram depósitos de munição da 31ª Brigada Mecanizada e da 26ª Brigada de Artilharia Ucraniana, um sistema de mísseis antiaéreos SAMP-T de fabricação francesa e uma estação de radar SAMP-T .” Sistema de mísseis antiaéreos S-300…

o O boletim militar oficial do Ministério da Defesa Na tarde de 24 de Janeiro, a Rússia anunciou que tinha destruído o sistema de defesa aérea SAMP/T que a Itália e a França forneceram no ano passado a Kiev. A TASS pegou a história e a incluiu em 26 de janeiro No Semanal de Defesa Russa A lista de perdas sofridas pelas forças ucranianas entre 20 e 26 de janeiro inclui “quatro lançadores de mísseis de defesa aérea: 2 Patriots americanos, um SAMP/T francês e um lançador para o sistema alemão IRIS/T, além de 3 lançadores de guerra eletrónica e um lançador de mísseis.” Radar do sistema de defesa aérea S-300 e 6 depósitos de munição.” Os sucessos foram alcançados, segundo fontes militares russas, utilizando aeronaves de ataque, drones e artilharia.

A SAMP/T é uma das protagonistas das tensões entre França e Rússia que se agravaram nos últimos 10 dias depois de a Rússia ter afirmado ter matado dezenas de “mercenários” franceses (60 mortos e 20 feridos) na destruição de um hotel usado como um quartel em Kharkiv.

Paris negou o emprego de mercenários, mas a Rússia mais tarde acusou os americanos ou franceses de ajudarem os ucranianos a abater o avião de transporte Il-76 (foto acima) em 24 de janeiro perto de Belgorod, que segundo Moscou E Vladimir Putin Transportava 65 prisioneiros ucranianos que seriam trocados por soldados russos capturados pelas forças de Kiev.

A possível utilização de mísseis SAMP/T para abater o avião de carga é apoiada pelo alcance necessário para alcançar o avião a partir do território ucraniano, uma distância que teria exigido o uso de mísseis Aster 30 da SAMP/T ou Patriot. fortes especulações na Rússia sobre o desejo da França de retaliar o ataque com mísseis ocorrido em 17 de janeiro: Kharkiv e o massacre de voluntários que lutaram ao lado dos ucranianos, pelo qual Moscovo publicou uma lista de nomes que Paris classificou como falsos.

De acordo com o canal Telegram Intel Slava Z, nas últimas semanas os russos atacaram em janeiro vários hotéis em Kharkiv que albergavam grupos de voluntários também vindos da Suécia, Dinamarca, Lituânia e Estónia, além de matarem dois agentes espiões alemães.

O Ministério da Defesa francês, em 26 de janeiro, descreveu a notícia de que o sistema de defesa aérea SAMP/T foi responsável por abater o avião de transporte sobre Belgorod, na Rússia, como “desinformação”. “Agências governamentais relevantes identificaram e estão a acompanhar as manobras coordenadas da Rússia, incluindo redes de informação pró-Rússia e meios de comunicação estatais como Sputnik News, RT e RIA Novosti, para transmitir e amplificar esta informação falsa”, afirmou o ministério numa nota.

Desde o início do conflito na Ucrânia, a França tem sido “alvo de uma campanha de desinformação russa”, que “se intensificou” em meados de janeiro após “a reafirmação do apoio (francês) à Ucrânia” por Emmanuel Macron, como lemos em o jornal. Nota. O Presidente francês disse: “Não podemos permitir que a Rússia ganhe”, anunciando a entrega de novos carregamentos de armas para Kiev.

No dia seguinte a estas declarações, a 17 de Janeiro, o Ministério da Defesa russo disse ter bombardeado um edifício em Kharkiv que servia como “área de destacamento temporário para mercenários, a maioria deles cidadãos franceses”. Moscou disse que 60 combatentes foram “eliminados” e outros 20 ficaram feridos. A “manobra de desinformação” russa continuou na segunda-feira, publicando “listas dos nomes dos alegados mercenários franceses que foram mortos neste ataque aos canais russos do Telegram”, observando que “algumas destas listas já tinham sido publicadas anteriormente em 2022, no primeiro semanas do conflito.” “, explica o Ministério das Forças Armadas francês.

A “campanha” continuou na quarta-feira com o anúncio da Sputnik International da destruição de um sistema terra-ar franco-italiano SAMP-T entregue à Ucrânia. No entanto, o Ministério das Forças Armadas “França não confirmou nenhuma destas informações”. “Perante a intensificação da ajuda militar francesa à Ucrânia, esperamos que esta manobra de desinformação russa continue: condenamo-la e reforçamos o nosso sistema para monitorizar estas manipulações”, alertou o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu.

É difícil saber se as “notícias falsas” sobre a destruição do SAMP/T foram reais ou não, mas certamente não foram divulgadas pelo Sputnik, que se limitou a fotografar o míssil. O boletim militar oficial do Ministério da Defesa Russo. Isto não significa que a destruição do único sistema SAMP/T (ou de um lançador) fornecido pela Itália e pela França tenha sido confirmada, mas é certo que foi reivindicada duas vezes por fontes militares oficiais em Moscovo. Embora a França negue, não houve comentários sobre a notícia da destruição do SAMP/T por parte de fontes italianas.

O cabo de guerra entre a Rússia e a França também diz respeito aos novos fornecimentos militares à Ucrânia dados e prometidos por Emmanuel Macron, como os mísseis de cruzeiro SCALP utilizados pelos aviões Su-24 ucranianos (vários dos quais foram abatidos, especialmente nos últimos dias). . De acordo com os boletins, os russos, mas outros, atingiram alvos na Crimeia nas últimas semanas) e Armement Air-Sol Modulaire (AASM) ou bombas planadoras de munições altamente resilientes de alcance estendido (HAMMER – foto abaixo) para o qual Paris se comprometeu a fornecer à Força Aérea Ucraniana 50 exemplares por mês a partir de fevereiro.

Segundo várias fontes, desde o início do ano, os ataques russos em profundidade centraram-se em alvos específicos, como depósitos de munições no interior da Ucrânia, instalações industriais utilizadas para produção militar e, sobretudo, baterias de mísseis de defesa aérea (de acordo com o jornal Mysl Polska ) apenas nos ataques de 2 de Janeiro. ) Em Kiev, dois sistemas NASAMS foram atingidos por mísseis hipersónicos Khinzhal, que lutam cada vez mais para cobrir apenas parte do espaço aéreo nacional.

O ex-parlamentar ucraniano Igor Mosychuk admitiu que os ataques com mísseis russos causaram muitas baixas nas empresas de defesa de Kiev, na fábrica Artium e no Luch Design Bureau, o que foi confirmado por outro ex-parlamentar, Igor Lutsenko, nos dias seguintes.

