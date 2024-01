Gaza, Biden põe Netanyahu à prova: a estratégia para parar a guerra

Desenvolvimento no conflito no Oriente Médio. A administração Biden está a considerar usar a venda de armas a Israel como alavanca estratégica para persuadir o governo de Benjamin Netanyahu a reconsiderar as operações militares na Faixa de Gaza. As indicações vindas da Casa Branca levaram o Pentágono a examinar de perto o fornecimento de armas solicitado por Israel e a identificar potenciais pontos de pressão, mesmo que nenhuma decisão final tenha sido tomada neste momento. Fontes revelam que, face aos pedidos urgentes de Israel para armas adicionais, incluindo grandes bombas aéreas, munições e defesas aéreas, os Estados Unidos estão a considerar abrandar ou mesmo suspender as entregas. A NBC revela que esta medida visa pressionar Israel a tomar medidas concretas, como o estabelecimento de corredores humanitários para prestar assistência aos civis palestinianos.

Discute-se também a possibilidade de oferecer mais armas solicitadas ao governo israelense como incentivo para obter o cumprimento dos pedidos dos Estados Unidos, que quer reduzir a tensão na região.

Esta abordagem representa uma mudança potencial na estratégia de Biden, que vai além da simples pressão retórica para se envolver em ações políticas concretas para levar Israel a mudar os seus hábitos. Apesar de semanas de esforços por parte do Presidente dos EUA e da sua equipa de segurança nacional, Netanyahu e outras autoridades israelitas ainda não concordaram em mudar fundamentalmente as tácticas militares em Gaza e em tomar medidas mais eficazes para limitar as baixas civis. Muitos Democratas no Congresso também continuam a pressionar a administração para que intensifique os seus esforços para influenciar o governo israelita. Agora, a ideia de usar armas como “moeda de troca” está se tornando cada vez mais popular.