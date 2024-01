Porque a Europa não está preparada para lutar sozinha contra Putin

A guerra na Ucrânia está prestes a entrar no seu terceiro ano e actualmente não há saída para o conflito. Mas o que preocupa mais Bruxelas do que o progresso dos combates é o que poderá acontecer do outro lado do Atlântico, nomeadamente o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos após as eleições presidenciais de Novembro próximo.

Se o empresário nova-iorquino se reinstalar na Casa Branca em 2025 (o que é muito improvável, com as sondagens em mãos), a Europa poderá ficar sem o apoio incondicional do seu aliado férreo, Washington, e também estará longe de estar segura. Já hoje, os republicanos estão a bloquear a ajuda militar dos EUA à Ucrânia. Com Trump no poder, os membros europeus da aliança poderão ter de apoiar Kiev sozinhos. Mas não só: segundo muitos especialistas, Vladimir Putin poderia ultrapassar as fronteiras ucranianas e atacar directamente a Europa. É por isso que a questão que circula com crescente insistência entre os conselheiros da UE é se, face à agressão russa, a Europa é capaz de se defender sozinha, sem o apoio dos Estados Unidos.

Trump é desconhecido

Jornalistas de jornais de Bruxelas tentaram responder a esta pergunta Político. As suas conclusões não são encorajadoras. O primeiro problema é a capacidade de gastos com defesa. Apesar da pressão exercida pelos Estados Unidos sob vários presidentes (de Barack Obama a Donald Trump) sobre os europeus da aliança para abrirem mais as suas carteiras, com os gastos militares atingindo pelo menos 2% do seu PIB, e apesar da aprovação de .. Quase dois anos após o início da guerra na Ucrânia, e até agora, 12 dos 31 países europeus da OTAN atingiram este limiar. A Itália gastou menos de 1,5% no ano que acabou de terminar.

Isto significa que, para recuperar o terreno perdido e reconstruir não só o aparelho militar, mas também a base industrial necessária, serão necessários investimentos muito caros nos próximos anos. A vontade política para os apoiar não é de forma alguma um dado adquirido: nem a nível nacional, nem mesmo a nível europeu, como evidenciado pela estagnação alcançada pela conversa sobre a imaginária “independência estratégica” da União Europeia. resultou até agora.

Arsenais europeus

Dados rolados por Político Salientamos que não existe concorrência entre as capacidades militares da Rússia e as capacidades dos países da União Europeia. Apesar das pesadas perdas sofridas nos campos de batalha da Ucrânia, o exército russo conta com mais de 3,2 milhões de homens, cerca de metade dos quais estão activos (dos quais cerca de 600.000 estão actualmente envolvidos na frente ucraniana), graças à mobilização quase permanente ordenada por o exército russo. Coloque dentro. Mas na União Europeia, o número de soldados caiu entre 1989 e 2022, de 3,4 para 1,3 milhões, também depois de abandonar o recrutamento obrigatório em muitos Estados-Membros. Entre regulares e reservas, a Itália tem 355 mil soldados, menos que a França (375 mil), mas mais que o Reino Unido (222 mil) e a Alemanha (cerca de 216 mil).

Quanto aos veículos, que Moscovo ainda é capaz de reparar e substituir apesar das sanções ocidentais, o número de tanques, aeronaves, vários veículos blindados e sistemas de artilharia excede em muito o que está disponível para os estados membros europeus da aliança, mesmo que a qualidade dos o último é mais baixo. Definitivamente é mais alto. Fala-se de cerca de 6.800 tanques russos, em comparação com 647 poloneses, 376 alemães, 215 franceses e 150 italianos. Quanto à artilharia, Moscou tem cerca de 20.430 sistemas de armas, enquanto Madri pode implantar 1.550, Varsóvia e Roma 770 cada, e Londres 600. Depois, há mais de 11.350 veículos blindados para a Rússia, em comparação com 2.500 para a França, 900 para a Espanha, e cerca de 800 para a Alemanha. O Reino Unido e 380 para a Itália.

Estes são apenas alguns rumores sobre forças convencionais. Mas o verdadeiro elefante na sala, em termos da diferença militar entre a Rússia e a Europa, continua a ser o arsenal nuclear, que desde 1945 tem sido o principal e mais eficaz meio de dissuasão estratégica. Moscovo tem o maior número de ogivas nucleares do mundo (cerca de 5.900), seguida por Washington (mais de 5.200) e Pequim (500), enquanto Paris e Londres têm 290 e 225 ogivas nucleares, respetivamente.

Assim, não há forma de os países europeus produzirem uma dissuasão nuclear credível contra a Rússia se os Estados Unidos forem retirados da equação. Alguns destes países, como a Polónia, estão a considerar começar a fabricar as suas próprias bombas atómicas, mas este não é claramente um processo imediato.

“calcanhar de Aquiles” no Mar Báltico

Se a Rússia atacar a Europa, os primeiros a pagar as consequências serão os Estados Bálticos: antes da queda do Muro de Berlim, a Estónia, a Letónia e a Lituânia faziam parte da União Soviética, e a retórica de Putin questionou mais de uma vez a soberania. Destes países. No entanto, é aqui que a Nao pode ter a sua própria calcanhar de Aquiles: É o chamado “corredor” de Suwalki, uma faixa de terra que forma a única ligação terrestre entre a Lituânia e a Polónia, separando a Bielorrússia do enclave russo de Kaliningrado, uma das áreas mais militarizadas do continente. De acordo com especialistas militares, as forças do Kremlin poderiam facilmente isolar as repúblicas bálticas ocupando este corredor e invadindo-as depois.

Uma presença avançada reforçada está estacionada na região, que inclui mais de 12.000 soldados da OTAN em rotação entre diferentes países membros: não é uma verdadeira força de defesa, mas sim um sistema de alerta que, se activado, permitiria ganhar tempo enquanto esperando a chegada das tropas. A cavalaria chega. Contanto que a Casa Branca queira enviá-lo. A inclusão de Helsínquia e Estocolmo na aliança restauraria o equilíbrio de poder no terreno, mas o flanco oriental continua fraco face à ameaça de ataque por forças de Moscovo e Minsk.

Rumo a uma defesa comum?

Em suma, estamos atualmente extremamente vulneráveis. E não estamos a avançar suficientemente rápido para inverter o rumo: “A Europa não só não está preparada para a guerra, como também não está preparada para a guerra”, afirmou Benjamin Tallis, do think tank alemão DGAP. Em suma, sem um apoio americano significativo, os europeus não teriam nem os homens nem o equipamento para enfrentar um conflito de alta intensidade contra as forças de Moscovo.

Embora o Kremlin já injecte mais de 4,4% do PIB na defesa, os países da UE ainda não reabasteceram totalmente os arsenais atribuídos para apoiar os esforços de guerra de Kiev. Naturalmente, houve progressos nos volumes e taxas de produção da indústria militar, mas, segundo os especialistas, ainda não atingimos níveis suficientes. O compromisso financeiro necessário para atingir este objectivo é muito difícil de vender politicamente, especialmente num ano eleitoralmente quente como 2024.

Por último, existe a falta de uma verdadeira coordenação política entre as capitais europeias, o que reduziria significativamente a duplicação que caracteriza um contexto em que os 27 países se movem sem uma ordem específica. Além das capacidades de coprodução, é necessária uma maior interoperabilidade entre os sistemas de armas e de transporte dos países membros, bem como a harmonização dos seus orçamentos militares.