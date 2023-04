Ucrânia e OTAN doam 65 bilhões de armas: “Vamos continuar”

Até o momento, os países da OTAN forneceram à Ucrânia 150 bilhões de euros em ajuda, incluindo 65 bilhões em ajuda militar. A informação foi confirmada pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, numa conferência de imprensa realizada em Bruxelas no final do primeiro dia de trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros. “O povo ucraniano continua a defender seu país com coragem e valor. Continuaremos a apoiá-los pelo tempo que for necessário.”

coloque dentro – “Em tempos como este, amigos e aliados são mais importantes do que nunca. A Finlândia agora tem os amigos e aliados mais fortes do mundo. O presidente Vladimir Putin queria fechar a porta para a OTAN: hoje mostramos ao mundo que ela falhou.” Stoltenberg disse, em Bruxelas à margem da reunião. O ministro das Relações Exteriores, juntamente com o presidente finlandês Sauli Niinisto, disse que essa agressão e intimidação não está funcionando. Em vez de encolher a OTAN, conseguiu o oposto: mais OTAN. E nossa porta permanece firmemente aberta.

Suécia Hoje é um grande dia para a Finlândia ingressar na OTAN, mas garantiremos que a Suécia também se torne um membro pleno da OTAN. Recorda que o que falta é a “certificação” de todos os parlamentos dos países aliados para adesão e estou confiante que “o processo estará concluído”. Falei recentemente com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan – continua – e concordamos em reiniciar o mecanismo permanente de reuniões “entre a Suécia e a Turquia” para garantir que a adesão de Estocolmo à aliança também seja ratificada.

“Estamos em contato próximo com Ancara, com o presidente Recep Tayyip Erdogan. Fui a Ancara há algumas semanas e foi lá que concordamos em seguir em frente, para retomar o processo no que chamamos de ‘mecanismo tripartido permanente’ com a Finlândia, Suécia e outros países Turquia para dar seguimento ao memorando de entendimento trilateral assinado em Madrid. “Agora é importante – sublinhou – finalizar o processo de adesão, não só da Finlândia, mas também da Suécia. A minha mensagem era e ainda é, também nas minhas reuniões em Ancara, que não só a Finlândia, mas também a Suécia cumpriram as obrigações. Portanto, ninguém deve ficar Algo no caminho da ratificação final” da adesão da Suécia. “Esta é uma prioridade máxima para a Aliança. É importante para mim pessoalmente: todos os Aliados concordam que devemos tentar encerrar a adesão da Suécia o mais rápido possível. Portanto, continuaremos a trabalhar nisso e esperamos que em breve tenhamos a Suécia” em OTAN.