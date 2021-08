“Ajude-nos a levantar o elefante”, bombeiros de circo

Os bombeiros de Bérgamo foram convocados na noite desta quinta-feira, 19 de agosto, do Circo Rolando Orvi, em Azzano San Paolo, para intervir além do habitual: levantar 40 elefantes que desabaram em um celeiro por cólica renal.

Andra, esse é o nome de uma índia paquiderme, 62 anos, mas com algumas enfermidades por conta da idade, uma das atrações do Circo Orfei que montou tendas nos últimos dias perto do Oriocentro, começou a passar mal no final tarde



. À noite, seu estado piorou a tal ponto que a intervenção do veterinário e dos bombeiros foi necessária.



“O animal teve que ser levantado – explicou o capataz no final da intervenção – que ficar muito tempo deitado teria afetado sua respiração, então o atrelamos e o levantamos com um guindaste”.



Mas, infelizmente, Andra não teve força suficiente para se levantar. “Então, a conselho do veterinário, nós a pegamos, viramos e colocamos do outro lado. Nesse ponto, eles a cobriram e colocaram sob uma intravenosa, e nós voltamos para o quartel.”