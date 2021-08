“Não venha para o aeroporto” – Corriere.it

a partir de Lorenzo Cremonese

Aviso do Pentágono: ocidentais podem ser alvos. Vítimas, engarrafamento. Mas o novo governo está funcionando

A ameaça estava no ar há dias. Não foi falado em voz alta para evitar o aumento do pânico. Mas desde ontem foi postado: ISIS, al-Qaeda e outras facções jihadistas

Está localizado no Afeganistão Eles representam um perigo fundamental para os cidadãos americanos e, em geral, todos os ocidentais, misturados à multidão de habitantes locais, estão tentando chegar ao aeroporto de Cabul. O alerta vem diretamente dos serviços de inteligência do Pentágono Foi relançado por funcionários da embaixada dos EUA que tentam, a partir das áreas protegidas do aeroporto, facilitar as partidas. De acordo com as mesmas fontes, o ISIS pode enviar suas células para realizar massacres com o objetivo de transformar a vitória do Taleban em vitórias de propaganda para ele. Elementos moderados do Taleban, interessados ​​em demonstrar sua capacidade de controlar o país, também serão enfraquecidos. em favor das facções mais extremas. O próximo vigésimo aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 também oferece um forte incentivo para a Al-Qaeda lançar um ataque a fim de reivindicar a continuidade do movimento e sua capacidade de resistência. Todos esses são ingredientes para uma mistura verdadeiramente explosiva.

“Cidadãos americanos são Aconselhado a não ir ao aeroportoFique longe das entradas dos terminais e aguarde nossas instruções sobre como transportá-los ”, avisou aos diplomatas americanos. A situação ficou mais difícil Milhares e milhares de afegãos estão tentando explorar o caos para emigrar do país, apesar de não terem direito a embarcar nos voos fornecidos pelos países da coalizão internacional. “Eu percebi issoE as estradas estão bloqueadas por pessoas que não possuem documentos ou autorizações de trânsito emitidas por embaixadas ocidentais“,” Ontem de manhã, Fadlallah, um jovem tradutor de uma ONG francesa, disse-nos que apesar do seu convite para sair, devido ao congestionamento causado pela presença do “irregular”, teve que regressar à sua casa pela quarta vez . Tempo. Não faltam novas vítimas entre os distúrbios agravados pelo calor e a ausência de serviços básicos. A situação piora com o passar dos dias. Ontem, o jornalista britânico Kim Sengupta relatou que viu RQuatro mulheres morreram de sede ou foram esmagadas em multidões na terra. A mídia social afegã e a emissora Tolo Tv relataram que vários cidadãos ocidentais, assim como centenas de VIPs afegãos com licenças, se reuniram no Serena Hotel no centro da cidade e dentro das paredes de uma base militar recém-abandonada em uma tentativa de formar comboios. Em coordenação com os soldados americanos no acesso do aeroporto às pistas. READ Merkel dá para Pfizer, Che diz não

As negociações para formar um governo talibã também foram retomadas ontem em Cabul com a chegada de um grande grupo de líderes históricos de Kandahar, incluindo o mulá Abdul Ghani Baradar, que foi, entre outras coisas, signatário de acordos de paz em Doha com enviados da Casa Branca.uma.

Ao lado dele também Cabo Rouhi del Movimento, Hebatullah Akhundzadeh. “O novo governo pode ser anunciado em duas semanas”, disseram seus assessores. Até alguns dias atrás, falava-se de uma data muito mais próxima. O atraso parece ter sido motivado pela tentativa do Talibã de formar uma coalizão inclusiva, que poderia incluir figuras como o ex-presidente pashtun Hamid Karzai e o número dois no governo de saída, o tadjique Abdullah Abdullah.

Mas isso causa muitos transtornos. Durante um período de dois dias, o Taleban ordenou que os funcionários públicos voltassem ao trabalho para garantir que as atividades pudessem ser retomadas. Especialmente, Quedas de energia criam enormes dificuldades. ONo entanto, você é trazido para casa pelos guardas armados na frente de seus escritórios, com a explicação de que primeiro os novos comandantes devem ser nomeados.