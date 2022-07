Pedaços de detritos que inspiraram ‘The Goonies’ foram encontrados no Oregon – Corriere.it

A partir de Erin Soaves

As buscas duraram 16 anos e foram confirmadas por testes de radiocarbono: os feixes encontrados na baía de Nehalim pertenciam ao Santo Cristo de Burgos, navio espanhol que partiu de Manila e foi engolido pelo Oceano Pacífico em 1693.

Mais do que apenas um navio fantasma, um navio árabe Phoenix: “Que existe, todo mundo diz isso“, Mas número Ele sabia onde os restos mortais Santo Cristo de Burgos, um veleiro espanhol do século XVII que deixou Manila e desapareceu no Oceano Pacífico há mais de três séculos estranhamente

Carregado com chá chinês, seda chinesa e azulejos

caroços de cera de abelha. Pelo menos até hoje.

Agora, um grupo de arqueólogos e pesquisadores marinhos parecem ter uma certeza razoável de que os dezesseis grandes restos de madeira encontrados na praia de Oregon, na foz do rio Nehalem e a 11.000 quilômetros do porto de Manila, onde o navio partiu, são o que resta.

Esta descoberta acima de tudo excita os (muitos) fãs de tolos

E a Filme de sucesso de 1985 baseado na história de Steven Spielberg Onde, no Oregon, um grupo de crianças procura o tesouro de um navio do século XVII, que afundou não muito longe.

A nave do filme, “Inferno”, foi feita especificamente para as filmagens e depois destruída, embora em boas condições de funcionamento, por falta de donos; Santo Cristo de Burgos foi mais tarde renomeado naufrágio de cera de abelha, que significa “resíduo de cera de abelha”, e teve uma história escondida em muitos outros mistérios.

A ambientação do filme em Oregon não foi acidental. Nas margens da área da Baía de Nehalem, a 65 quilômetros de Astoria, onde as aventuras tolos

Os oceanos há muito trazem para terra pedaços de azulejos azuis e brancos ou pedaços de cera de abelha. Tanto que desde pelo menos 2006, uma equipe de especialistas coordenada pela Search Inc. , uma agência cultural local, está procurando os restos de um galeão. O primeiro a se importar, então, foi



O arqueólogo Scott Williams, do Departamento de Transportes do Estado de Washington, está intrigado com uma conversa entre dois amigos sobre um navio misterioso. Na medida em que ele, juntamente com outros pesquisadores, fundou a Sociedade de Arqueologia Naval especificamente para estudar cacos de porcelana e blocos de cera que surgiram ao longo das décadas. Os selos na cera não deixavam dúvidas: eram mercadorias espanholas. Possíveis veleiros, que desapareceram entre Manila e Acapulco no período indicado pela análise de carbono nos achados, ou seja, entre 1650 e 1750, foram apenas dois: Santo Cristo de Burgos, que desapareceu em 1693, ou San Francisco desapareceu Xavier em 1705. Então o segundo foi despejado: os restos vieram de uma área sedimentar após o tsunami de 1700. Então ele afundou primeiro. Então ele passou muito tempo refutando um equívoco dos historiadores: que o santo Cristo foi queimado. Mas os Arquivos Navais espanhóis falam de um “desaparecimento”. Finalmente, dois anos de pandemia retardaram um processo já lento de questionar pesquisadores. READ Centenas de pessoas estão envolvidas e há vítimas - Corriere.it

Um pescador, hoje com 49 anos, chamado Craig Andes e um grande fã de tolos

, por muito tempo ignorado pela mesma associação quando esperava que as dezesseis vigas que se projetavam da água, presas em uma caverna na baía de Nehalim, viessem do naufrágio. Ninguém acreditava que aqueles fardos, tão bem preservados, pudessem estar de molho em água salgada por 300 anos. Mas a área na foz do rio Nehalem não é muito salina. O carbono radioativo não deixou dúvidas. As vigas foram restauradas em junho, em uma missão ousada por sua vez (pesando 136 kg). Agora, a empresa anunciou que será disponibilizado para cientistas do Galleon de todo o mundo. E no futuro, quem sabe, os amantes tolos.