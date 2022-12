Ninguém mais vai votar – Corriere.it

Onze anos depois da Primavera Árabe, apenas 8,8% dos cidadãos se submeteram às pesquisas de opinião. Mas o golpista Saeed é firme

Do nosso correspondente

Tunísia – Agora livre-se dos superpoderes que você se deu. e vá embora. Porque você não mantém a cadeira quando o povo se abstém de votar. E se No sábado, 91,2% dos tunisianos Recusar-se a eleger um parlamento não pode ser considerado um parlamento

A oposição diz que todo esse terremoto de magnitude 8 terá consequências desastrosas. E Kais Said, o patinador, deve desistir imediatamente. Falha, endereço O Magrebe Árabe: O jornal escreveu que 8,8% do comparecimento não foi ignorado pelo direito de voto, que foi duramente conquistado com a revolução de 2011.. Há um ano e meio, o próprio presidente virou presidente? Hoje, comenta o líder da Frente de Salvação Nacional – um cartel de cinco partidos que pediu um boicote eleitoral, principalmente a Irmandade Muçulmana Ennahda – que aparentemente poucos tunisianos apoiam a abordagem de Said. Não é preciso esperar a apuração dos votos, o que adia o resultado final para a votação de fevereiro: para Ahmed Chebbi, a abstenção em massa já é em si um maciço repúdio popular ao processo iniciado em 25 de julho de 2021, a partir de então sobre. golpe com o que Disse foi

Ele congelou a Câmara dos Deputados, extinguiu os partidos, renunciou ao governo e assumiu todos os poderes executivo, legislativo e até judiciário.. Oitocentos mil eleitores em nove milhões de eleitores se calaram, e a resposta popular veio diante de candidatos que eram completos estranhos: 92% deram as costas a esse processo ilegal que desrespeita a constituição, e para isso agora é preciso um alto escalão juiz que pode realizar eleições presidenciais interinas e organizar novas eleições presidenciais, sem esperar pelo prazo de 2024 (e antes que o novo Parlamento, dobrado à imagem de Said, possa tentar adiá-lo…).