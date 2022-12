O que significa a terceira estrela da argentina

Quem acompanha a Copa do Mundo pensa na nota introdutória do hino argentino. São as mesmas vaias da torcida do Olympico antes da final da Itália 90, onde Maradona estava em campo respondendo com xingamentos da torcida.

Mas em 22 de novembro, antes de Messi e seus companheiros fazerem sua estreia contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar, outra música foi cantada no Lusail Stadium. Para muitos, parecia que a Argentina havia mudado seu hino nacional. Não é desse jeito. A causa das massas Cante outra música Eles são dados através de uma seleção criteriosa do treinador escadas: não toca mais a nota inicial sem palavras, mas vai direto para a última parte do canto. Lá onde você lê o verso “Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria dieTalvez isso seja suficiente para explicar como a Argentina viveu a Copa do Mundo que acabara de ganhar e quanta expectativa, e não apenas esportiva, foi atribuída ao torneio mais assistido.

Encontre um novo rei a todo custo

Muita coisa aconteceu no mundo nos últimos quatro anos. E na Argentina ainda mais. O quadriênio marcou as duas últimas Copas do Mundo Vírus coronaNo entanto, esse problema tem afetado todo o planeta e não apenas o país sul-americano. Aqui, sem dúvida, as consequências da Covid tiveram mais impacto do que em qualquer outro lugar. A Argentina saiu da fase mais grave da pandemia com uminflação econômica Em mudança acentuada para 70% e 80%. O desemprego está claramente a aumentar.A nível político, foram poucas as divergências entre o presidente Alberto Fernández e vice-presidente Kirchner.

Porém, houve um fato mais importante que afetou os últimos anos no país. Em 26 de novembro de 2020, ele faleceu Diego Armando Maradona. Um ícone, um monumento, uma referência que vai além do futebol. Se você perguntar a um argentino onde ele estava quando a televisão noticiou o desaparecimento de pibe de oro, sem dúvida ele poderá responder com detalhes. Maradona é provavelmente o único ponto fixo Num país onde o significado de estabilidade se perdeu há muito tempo e quase foi apagado do vocabulário político e social.

Em 2014, a Argentina perdeu a final no Rio de Janeiro, mas Maradona ainda estava vivo e conseguiu colocá-lo quatro anos depois na Rússia, na fracassada viagem a Moscou. Sem o “dez” por excelência, os argentinos tiveram pressa em colocar a coroa na cabeça Messi. Esta é a razão para uma antecipação tão notável do Campeonato Mundial no Qatar, e uma razão Pressão Muito forte no novo número dez. Conseguir que Messi erguesse o troféu não ajudou a apagar os últimos quatro anos difíceis, mas ajudou a coroar um novo rei da Alviceleste, um novo ídolo para continuar o legado de Maradona. Não é por acaso que os torcedores argentinos e marroquinos foram os mais presentes em Doha durante a Copa do Mundo. Mas se a presença norte-africana se justificava pela conquista de Marrocos capaz de chegar às meias-finais, então a Argentina claramente não tinha grandes explicações. Se não, justamente, na busca de uma Copa do Mundo capaz de expulsar os fantasmas esportivos e também os fantasmas políticos e econômicos.

Um país que tem uma necessidade constante de pontos fixos

Os argentinos vasculharam em busca de um novo rei, e em parte o encontraram quando Messi ergueu o troféu diante do Emir do Catar. Mas o êxodo para as margens do Golfo também pode ser explicado pela transgressão dos últimos quatro anos. Há expectativas esportivas que persistem desde 1986 e, ao mesmo tempo, há expectativas mais profundas que têm suas raízes em Sociedade Do país da América do Sul.

Na Itália e na Europa, a Covid destruiu todas as certezas, no mundo ocidental uma variante capaz de mudar estilos de vida pode não ter sido bem pensada até 2020. Na Argentina, por outro lado, a população vive em perenes há décadas suspeita. Ao longo dos anos, aconteceu muitas vezes em Buenos Aires dormir em um país em paz e acordar com generais no poder. Ou acordar de manhã e descobrir que não tem mais poupança devido a políticas de desvalorização repentina e repentina.

A instabilidade constante que ao longo do tempo foi enfraquecendo e empobrecendo cada vez mais a classe média, tornando a vida muito difícil para a grande maioria da população. E as pessoas frequentemente se voltavam para o mundo do futebol. A única certeza, ele costuma ser traiçoeiro pela falta de resultados depois de Maradona, mas com certeza nunca economiza em dar emotes e distrações.

Buenos Aires cedeu devido à inflação

A inflação é atualmente o primeiro verdadeiro flagelo dos argentinos. Os últimos dados falam de um O valor anual é próximo de 100%.. Os salários e rendimentos médios equivalem a muito pouco. Comprar necessidades básicas está ficando mais difícil a cada dia. Nada de novo, pode-se dizer. Mas agora a situação ficou mais perigosa por causa do sistema econômico que foi severamente afetado pelo vírus Corona.

Assim começou a corrida para novas pessoas empréstimos. Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Massa, tranquilizou os chefes do FMI em Washington sobre as reformas necessárias para continuar um plano de reestruturação da dívida acordado há alguns anos. Por outro lado, o banco central pretende aumentar as taxas de juros enquanto, em breve, o governo poderá concordar com um novo aperto nas taxas de juros despesa pública. Mas, além dos cálculos, toda a estrutura econômica do país é preocupante: o setor industrial está em declínio, as exportações estão caindo e muitos negócios estão fechando.

Futebol é motivo de orgulho

Assim, a vitória da seleção nacional permite aos residentes viver um momento de alegria renovada. Um mínimo de alegria em meio ao caos geral que envolve todos os setores. No entanto, seria injusto atribuir a conquista da Copa do Mundo Lucille a um momento de satisfação fugaz. Talvez a Argentina tenha a recompensa certa para uma escola de futebol que muitas vezes “apenas” carece do empurrão final para se livrar da eterna indicação de perdedor.

Até 1978, a Albiceleste ficou sem campeonato mundial, graças também à desistência de alguns dos primeiros torneios realizados em anos anteriores. Isso fez com que um determinado nó evoluísse várias vezes inferioridade Na presença de Brasil e Uruguai, só para ficar na América do Sul. Agora, com seus jogadores conquistando o tricampeonato, a Argentina se colocou no mesmo nível, ou quase, de suas próprias tradições. Alcançar a terceira estrela significava entrar no Olimpo de uma vez por todas. Uma fonte de orgulho, um dos poucos que dizem a verdade, para uma nação em perpétua dificuldade.