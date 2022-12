Patatrak Somahoro, imigrantes e Messi podem ser “deportados”: portanto, hoje …

– Ouça o que eles estão fazendo Grã Bretanha: De acordo com um tribunal britânico, o esquema pelo qual o governo quer “deportar” requerentes de asilo e migrantes para Ruanda fazendo o pagamento devido é “legal”. O que diriam o benfeitor e os vários membros?

– Você sabe por quê Emmanuel Macron Ele foi para Doha no palco do World Awards apesar de toda a polêmica sobre o Catar? Porque a geopolítica nunca se move, como eu disse, com princípios. Ou melhor, é sempre dobrado de acordo com as necessidades. O Ocidente é ao mesmo tempo aliado de alguns regimes autoritários, ainda que ruins, e inimigo de outros regimes autoritários cujas ações ele condena. Acusamos a China de não ser livre, mas lidamos com isso. O mesmo vale para Qatar e Arábia Saudita. Mas então, tratamos a Rússia como assolada pela peste. Macron sabe disso e tira proveito da situação ruim da melhor maneira possível.

– Também porque gostaria de salientar que Catar Fornece à Itália 13-14% das necessidades de gás. O próximo inverno pode ser ainda maior, pois tem grandes estoques de GNL. Resumindo: vamos criticá-los, mas lembre-se que tudo tem um preço. Até príncipes. É ruim dizer, mas é assim que as coisas são.

– Obrigado Fábio Capello. “Espero ver a Itália mudar depois do que vimos (na Copa do Mundo)”, diz Don Fabio Tiki taka. O fim do jogo para esvaziar a bola lateralmente sem arriscar. Na final também uma grande arbitragem para as pessoas que colocam os pés para cima. Na Itália vivemos com o cartão na mão. O que é futebol? A cada minuto que ele para, perdemos a continuidade e a técnica do ritmo. Nesta Copa do Mundo, vi pessoas chutando o tempo todo. Chutar, não só correr.” Se treinadores, jogadores e diretoria não perceberem logo que futebol tem que ser entretenimento, e para se divertir é preciso correr riscos, a primeira divisão vai acabar entediando até o técnico dos ultras. Chega de retroceder Chega de partidas em que um time (como a Lazio) dá apenas 3 chutes a gol em 90 minutos.

– Fabrizio Pregliasco Trabalha com Majorino, candidato do Partido Democrático da região da Lombardia. Agora, tudo bem se você quiser se comprometer. Mas gostaria de apontar uma coisa: no final do show, tivemos a pandemia em que todos contamos com virologistas mais ou menos de centro-esquerda (exceto talvez Pacetti). Ilaria Capua foi eleita com Mario Monti Civic Choice. Andrea Crisanti Pd. Pregliasco com Majorino, Lopalco com Michele Emiliano e Antonella Viola e nem preciso dizer. Alguns podem dizer: Então acho que eles concordaram com Speranza, não é?

– Se quiser, podemos moralizar Messi sobre o fato de ele ter aceitado se cobrir com a tradicional roupa do Catar (já que não vejo nada nisso, muito escandaloso. Mas ele pressiona Passa a considerar a “diferença” entre ele e maradona: “Diego não teria levantado uma taça em um vestido de gala.” Claro, mas ele usava drogas, bebia como uma esponja e ganhou a Copa do Mundo graças a um gol roubado de sua mão. Talvez entre os dois, um manto melhor

– Eles também me indicaram que há muitos vídeos e fotos de Diego Armando Maradona Vestido como Sheikh em Dubai. Aqui, talvez pergunte melhor por favor.

– o leitor escreve com razão: “Mas este é o Mundial, eles são os anfitriões, mas poderão fazer o que quiserem? Messi Eles não pediram para ele se curvar na direção de Meca.” Mais claro que isso, ela morre.

– A União Européia concorda com um teto de preço de 180 euros por megawatt-hora. Boa. Mas só vou apontar uma coisa: é verdade que 180 euros é muito menos do que pagamos neste verão, quando os preços estavam loucos; Mas antes desta maldita crise custou-nos míseros 20 euros. O que significa uma coisa: a União Européia “certifica” que a inflação de energia também continuará no próximo inverno. Então, se quiser, anime-se. Mas não vou borbulhar champanhe.

– Parece comigo verdes E a esquerda italiana Eles querem expulsar Abubakar Somahoro do grupo depois de todos os problemas em que sua esposa, sogra e ele próprio estiveram envolvidos. Para um deputado em um sapato seria uma surra, e dá para ver. Mas o verdadeiro desastre, aconteça o que acontecer, é para os verdes e vermelhos, que contaram com um totem que caiu como uma avalanche em menos de dois meses. Tudo para arrancar alguns votos dos imigrantes mais entusiastas. Temos certeza de que valeu a pena?

Escritos contra melancia Já não me surpreendem. Mas sugiro que você faça um censo, a partir de reportagens: Há mais vezes que os “mocinhos” da esquerda insultam a direita, ou aqueles que cobrem a esquerda de insultos?

– Todo mundo tem que comentar o gesto Emiliano Martinez Com a luva do prêmio de melhor goleiro. Mas, sem dúvida, a melhor coisa do mundo é o rosto do príncipe olhando para ele com espanto. Isso merece uma Copa do Mundo

– Você dirá: nada conta. Mas veja Francesco Totti em um funeral Sinisa MihajlovicA despedida do capitão da Roma para o lutador da Lazio é, em todos os aspectos, um bom sinal. Desta vez: Bravo, França.