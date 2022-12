Novo ataque pronto – Corriere.it

para Marta Serafim

O presidente bielorrusso dá as boas-vindas ao líder do Kremlin. Novos ataques à capital estão em andamento. Belarus implanta mísseis de Moscou

Do nosso correspondente

Kyiv – o aliado “rebelde” Alexander Lukashenko Ele não perdeu nada da recepção cerimonial do líder do Kremlin. Flores, recepcionistas, doces. Obviamente Boas-vindas discretas pessoalmente no aeroporto de MinskEmbora muitos observadores se lembrem de como, na realidade, Lukashenko não é um “rebelde”, mas está disposto a fazer tudo o que Vladimir Putin pede a ele.

Seja qual for a verdade, ontem após a reunião, a primeira presencial desde 2019, Lukashenko anunciouImplantação de mísseis S-400 Iskander Entregue da Rússia. E não só. Minsk e Moscou concordaram Continuar as operações militares conjuntas Foi discutida a criação de um espaço conjunto de defesa aérea. As promessas continuaram com as garantias de Putin sobre a suposta aquisição da Bielo-Rússia. A Rússia não tem interesse em assimilar ninguém. Hoje podemos afirmar inequivocamente: juntos conseguimos não só sobreviver, mas também encontrar oportunidades para o desenvolvimento das nossas economias. Manter relações de trabalho “com muitas contrapartes, incluindo Macron”.

De Kyiv, no entanto, foi repetido várias vezes, Medo de que o Kremlin pressione o regime bielorrusso Arrastá-lo para uma invasão da Ucrânia com ele, ou tentar outra ofensiva do território da Bielo-Rússia, é justificado. Nos últimos dias, ele escolheu o general ucraniano Valery ZalognyEconomiaR Suponha Uma nova ofensiva contra Kyiv nos primeiros meses do próximo ano. No entanto, esse cenário foi negado pela Casa Branca nos últimos dias, especialmente porque os militares de Moscou agora parecem ter muito poucas forças, especialmente no terreno. READ Aqui está o último truque de Conte: "Com meu governo, os portos nunca fecharam."

No entanto, a situação ainda é diferente nos céus da Ucrânia. Ontem de manhã, pouco antes do amanhecer, outro ataque voltou a deixar Kyiv e outras regiões parcialmente sem luz. As Forças Armadas da Ucrânia disseram que foi abatido 30 dos 35 drones kamikaze foram lançados do Mar de Azov. A Agência de Energia Atômica da Ucrânia também acusa a Rússia de pilotar um drone sobre uma usina nuclear na região de Mykolaiv e de cometer uma “violação absolutamente inaceitável da segurança nuclear”.

Por outro lado, os navios de guerra da Frota Russa do Pacífico partiram para participar de exercícios navais conjuntos com a China. Enquanto a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ameaça novamente: “Moscou pede ao governo Biden que avalie a situação com sobriedade e se abstenha de uma escalada perigosa”.