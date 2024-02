Poderes da deputada Kathleen Hicks

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, foi hospitalizado na unidade de terapia intensiva do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, na Virgínia, “devido a um problema na bexiga”. Ele transferiu funções para sua vice, Kathleen Hicks. O Pentágono anunciou isto, acrescentando que ainda não estava claro quanto tempo ele permaneceria no hospital. Os médicos diagnosticaram câncer de próstata no Ministro da Defesa em dezembro passado e ele foi submetido a uma cirurgia. No dia 1º de janeiro, Austin foi hospitalizado novamente devido a complicações.

Quem é Lloyd Austin?

Austin é o principal conselheiro militar de Joe Biden e, no final de 2023, a sua primeira hospitalização virou notícia porque aconteceu sem o conhecimento do presidente Biden, deixando o Pentágono sem o seu chefe durante três dias. A informação detalhada divulgada ontem à noite e esta manhã contrasta fortemente com as comunicações utilizadas em Dezembro.

Nesse caso, em 22 de dezembro de 2023, Austin foi submetido a uma cirurgia no Reed Hospital. Ele recebeu alta no dia seguinte, mas voltou ao hospital em 1º de janeiro. Foi apenas no dia 4 de janeiro que Hicks, o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, e depois o presidente foram informados do diagnóstico, tratamento ou hospitalização de Austin.

Primeira internação e resfriado com Biden

Isto provocou uma forte reação política, incluindo uma investigação do Inspetor Geral do Departamento de Defesa. O Pentágono alegou que o chefe de gabinete de Austin estava gripado, o que agravou a demora em relatar o estado de saúde do secretário. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que o envolvimento de Austin em questões de segurança nacional “não foi diferente de qualquer outro dia, exceto que ele estava informando o presidente sobre as opções e participando de discussões no 'hospital'”. tensão e ação militar dos EUA contra… milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, Síria e Iêmen. Austin coordenou e monitorou ataques retaliatórios dos EUA contra milícias Houthi de seu quarto de hospital antes de receber alta em 15 de janeiro.