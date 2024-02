“Há muitas pessoas infectadas nas calçadas de nossas cidades.” Em San Pietro está a presidente argentina Miley

Sob a grande tapeçaria que representa a primeira santa argentina, Mama Antola, na Basílica de São Pedro, de um lado está o Papa Francisco e do outro, sentado no primeiro banco, o Presidente Javier Miley, que chegou especialmente para homenagear este mesmo igreja popular e esta foi uma oportunidade praticamente preciosa para “reparar” as relações com o Papa, a quem insultou durante a campanha eleitoral com uma série de insultos, responsabilizando-o quase pela catástrofe social na Argentina. “O burro”, “o idiota”, “o comunista satânico”, “o anticristo”.

Na longa homilia preparada para a canonização, o Papa Francisco refere-se a Mama Antola: Ela ajudou os índios e os mais miseráveis ​​no século XVIII, depois abre a página do Evangelho e reflete sobre como as comunidades frágeis são deixadas de lado ainda hoje. Eles são os novos leprosos. A mensagem não é muito velada e parece ser dirigida a Miley, dados os cortes na assistência social que ela está implementando para poder consertar uma economia que agora está em ruínas.

“Medo, preconceito e falsa religiosidade: aqui estão três causas de grandes injustiças, três “leprosos da alma” que fazem sofrer os fracos e os jogam fora como lixo. Irmãos, não pensemos que estas são apenas coisas do passado. Quantas pessoas sofredoras encontramos nas calçadas das nossas cidades! Quantos medos, preconceitos e contradições, mesmo entre aqueles que acreditam e professam ser cristãos, contribuem para feri-los ainda mais! Mesmo no nosso tempo há muita marginalização, há barreiras que devem ser quebradas e há “lepra” que deve ser tratada. Mas como?” As palavras do hino ecoam ameaçadoramente na Basílica de São Pedro.

Na cerimônia de canonização não houve grande multidão de fiéis, pois muitas cadeiras do fundo ficaram vazias, e por outro lado, está presente em Roma toda a comunidade argentina.

O Papa Francisco homenageia Santa Maria Antônia de Paz y Figueroa, conhecida como “Mama Antola”. “Jesus a tocou graças aos exercícios espirituais e, no contexto da pobreza material e moral, ela se despendeu pessoalmente, no meio de milhares de dificuldades, para que muitos outros pudessem viver a mesma experiência. Assim, ele envolveu milhares de pessoas e criou negócios que ainda hoje estão vivos. Ela estava tranquila, andando “armada” com uma grande cruz de madeira, uma imagem de Nossa Senhora das Dores e uma pequena cruz no pescoço, à qual estava pendurada uma estátua do Menino Jesus.

Todos os olhares na catedral estão voltados para o presidente argentino, Javier Miley, que chegou à Itália para restabelecer as relações com o Papa Francisco e garantir, se não o seu apoio, pelo menos o seu favor. Na Argentina, mais do que nunca, precisamos de paz social, não de revolução. Há anos que não há muita expectativa da mídia pela visita de um presidente argentino, mesmo que Miley – também chamada de Trump da América Latina ou mesmo El Loco, o louco, devido a algumas de suas viagens bizarras durante a campanha – tenha se tornado a nova fenómeno político para o país de Maradona e Messi, bem como… Sobre ser um defensor da reforma económica massiva que está a incendiar o país pelos cortes que exige.

Assim que chegou a Roma, Miley quis ser levada ao Coliseu, e também tirou uma foto em frente à estátua de Moisés de Michelangelo e postou nas redes sociais. Na sua agenda, o momento chave da viagem continua a ser o encontro com o Papa. A visita oficial ao Palácio Apostólico e uma longa conversa estão marcadas para amanhã. Miley tentará arrancar de Sua Santidade a promessa de ir à Argentina até o final do ano. Este é o início de uma relação interessante e complexa, que ainda precisa ser construída e definida. Nestas semanas de revolução social, Francisco, depois de ver os cortes drásticos e a greve geral que paralisou tudo, expressou a sua profunda preocupação pelos pobres. Ele garantiu a Miley que grupos sociais vulneráveis ​​seriam protegidos, mas não parecia ser alguém que se assustaria facilmente. Ele disse que quer continuar tentando reverter o destino econômico da Argentina à medida que a inflação atinge níveis recordes. Mas, entretanto, a lei abrangente foi derrotada na Assembleia e Miley está a considerar uma remodelação governamental com os homens do ex-presidente Mauricio Macri.

Também entre a (bastante grande) comitiva estava um amigo rabínico de Axel Wahnish e o próximo embaixador designado em Israel. A primeira parada da viagem à Europa foi em Jerusalém para homenagear as vítimas do 7 de Outubro e mostrar solidariedade ao povo israelense. No Muro das Lamentações, o Presidente Miley comoveu-se visivelmente, deixando-se cair num estado de desespero enquanto as câmaras filmavam o seu rosto a tremer de soluços. Pouco depois, anunciou a transferência da embaixada argentina de Tel Aviv para Jerusalém, em plena guerra, tal como fez Trump durante a sua presidência. Esta é uma decisão que Biden também confirmou.