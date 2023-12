Israel – Hamas: Notícias da guerra de hoje. Tanques ao sul da Faixa de Gaza

Israel confirma: 15 dos 137 reféns detidos pelo Hamas foram mortos

O governo israelense confirmou que 15 dos 137 Os reféns continuam detidos pelo movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza Eles foram mortos. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado revelando os nomes de “15 civis e soldados que foram mortos e ainda mantidos como reféns em Gaza”.

Entre eles estão Shaked Dahan, Tomer Ahmes, Kirill Borovsky, Assaf Hami, Mia Goren, Ofra Kedar, Aryeh Zalmanovitz, Eliyahu Margalit, Ronen Engel, Aviv Azili, Ravid Aryeh Katz, Shani Luke, Oren Goldin, Yonatan Samarno e Guy Illouz. Segundo dados do governo israelita, que confirmaram o assassinato dos 15 reféns com base em informações e provas recolhidas pelas forças destacadas na Faixa, 122 dos mais de 240 reféns feitos pelo Hamas durante o ataque de 7 de Outubro ainda estão vivos em Gaza. .

Entre os reféns considerados vivos estão duas crianças, os irmãos Ariel e Kfir Bibas, de 4 anos e 10 meses respectivamente, que foram sequestrados junto com a mãe, Sherry Silverman Bibas – de origem argentina – e o pai, Yarden Bibas. Israel acusou o Hamas de violar os termos da trégua alcançada em 24 e 30 de novembro, recusando-se a libertar a Sra. Bibas e os seus dois filhos, mas o grupo islâmico afirma que os três foram mortos no bombardeamento israelita e se ofereceram para entregar os seus corpos, mas isso foi rejeitado por Israel.

Milhares de pessoas, incluindo alguns reféns recentemente libertados, manifestaram-se em Tel Aviv no sábado para exigir que o governo resgatasse outros, mas Netanyahu insistiu que a prioridade agora era intensificar a ofensiva militar na Faixa.

105 reféns – 81 israelitas e 24 estrangeiros (23 tailandeses e um filipino) – foram libertados durante a trégua de sete dias, que incluiu a libertação de 240 palestinianos detidos em prisões israelitas. A eles juntaram-se outros quatro reféns libertados anteriormente: uma mãe israelo-americana, a sua filha e duas idosas israelitas. Além disso, Israel recuperou os corpos de três reféns mortos em Gaza: um homem, um soldado e uma mulher idosa.